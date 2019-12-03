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РСА актуализировал новые справочники запчастей

Стоимость «корзины часто бьющихся запчастей» выросла по сравнению с предыдущей версией справочников на 9,9%.
  • 03/12/2019, 15:25
РСА актуализировал новые справочники запчастей

Российский союз автостраховщиков (РСА) в очередной раз актуализировал справочники средней стоимости запасных частей, нормо-часа работ и материалов для расчета стоимости восстановительного ремонта автомобилей, сообщили в пресс-службе ВСС, РСА и НССО. Они начнут действуют с 1 декабря. Отмечается, что стоимость «корзины часто бьющихся запчастей», рассчитываемая по справочникам, выросла по сравнению с предыдущей версией справочников на 9,9%.

— Новые средние стоимости в справочниках отражают, главным образом, рост цен на детали, связанный с общим удорожанием автомобилей и соответственно – с ростом расходов на их ремонт, — сказал президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам, страховщики отмечают рост средней выплаты по ОСАГО с начала этого года, а повышение цен в справочниках еще усилит эту тенденцию. Игорь Юргенс напомнил, что одновременно из месяца в месяц снижается размер средней премии по ОСАГО. Так, за период с января по октябрь средняя премия снизилась на 5,3% — с 5 705 до 5 400 рублей. При этом средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц за этот же период снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,58% — с 5 578 до 5 378 рублей.

— РСА обеспокоен текущим трендом: одновременное снижение средней премии по ОСАГО и увеличение средней выплаты заставляет этот вид страхования балансировать на грани рентабельности. Мы надеемся, что ситуация будет выровнена при помощи поправок к закону об ОСАГО, которые должны индивидуализировать тариф. Однако уже очевидно, что с их принятием нельзя тянуть, — сказал Игорь Юргенс.

Фото: pixabay.com, автор- Skica911

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