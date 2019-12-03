С начала января S7 Airlines открывает новые межрегиональные рейсы из Новосибирска

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, с начала января 2020 года начинает полеты из Новосибирска в Ульяновск, Кемерово, Барнаул, Нижнекамск, Магнитогорск и Ханты-Мансийск. Авиабилеты на новые рейсы уже в продаже, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

С 2 января 2020 года S7 Airlines начнет полеты из Новосибирска в Ульяновск – дважды в неделю, Кемерово и Барнаул – пять раз в неделю.

Два раза в неделю с 4 января 2020 года будут выполняться рейсы в Нижнекамск и Магнитогорск, с 5 января – в Ханты-Мансийск.

— Новые рейсы позволяют пассажирам не только совершать деловые и личные поездки в Новосибирск, но и планировать путешествия в другие города маршрутной сети S7 Airlines. Мы постарались составить расписание таким образом, чтобы обеспечить максимальное количество удобных стыковок в аэропорту Толмачево. В большинстве регионов возможность прямого перелета в столицу Сибири появляется впервые. Уверен, пассажиры оценят комфорт путешествия на современных самолетах S7 Airlines, — говорит Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.

Отмечается, что прямые регулярные рейсы в города Западной Сибири, Урала, Татарстана, Приволжья и Югры будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в просторном салоне экономического класса.

Фото: Gensa Gensa