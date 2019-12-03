В Новосибирской области самый большой миграционный прирост в округе

По предварительным данным, в январе – сентябре 2019 года миграционная убыль численности населения Сибирского федерального округа составила 5,9 тыс. человек. Наибольшая миграционная убыль сложилась в Омской области (8,5 тыс. человек), сообщили в Новосибирскстате.

Отмечается, что миграционный прирост наблюдался в четырех регионах СФО: Новосибирской (7,1 тыс. человек) и Томской (1,7 тыс. человек) областях, республиках Тыва и Алтай (по 0,9 тыс. человек соответственно).

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