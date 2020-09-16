РТКОММ расширяет географию предоставления услуг в Сибири

РТКОММ применил комплексное решение по обеспечению скоростным спутниковым интернетом инфраструктуры приисковых участков добывающей компании ООО ЗК «Золотые Россыпи», сообщили в пресс-службе компании. Точки доступа клиента расположены в труднодоступном и значительно удаленном от центра субъекта Кыринском районе Забайкальского края в непосредственной близи от границы с Монголией. Услуга предоставляется на скорости до 45 Мбит/с.

В рамках контракта с добывающей компанией на приисковых участках подключены точки доступа к спутниковому интернету, обеспечивающие удаленную работу бухгалтерии, логистических служб и развернуты зоны Wi-Fi, позволяющие персоналу компании иметь возможность оставаться на связи в служебных и личных целях.

Отмечается, что фактически приисковые участки компании «Золотые россыпи» стали самой южной в Сибирском федеральном округе территорией предоставления услуг РТКОММ, расширив географию присутствия федерального оператора связи.

Фото предоставлено пресс-службой компании