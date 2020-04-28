Rubetek и Tion выпустили умный бризер

Лидер российского рынка интернета вещей rubetek и крупнейший российский разработчик и производитель бытовых приборов вентиляции и очистки воздуха Tion объявляют о выпуске нового устройства: Tion бризер 3S rubetek, сообщили в пресс-службе компаний.

Бризер – это компактный бытовой прибор для приточной вентиляции, он очищает поступающий в квартиру или офис воздух, а также подогревает в холодное время года. Бризер подает свежий, чистый воздух с улицы, эффективно проветривая при закрытых окнах, в том числе уменьшая концентрацию вирусов и бактерий в воздухе и позволяя эффективно снижать риски перекрёстного инфицирования. Режим рециркуляции позволяет очищать воздух внутри комнаты от пыли и запахов.

Разработчики пояснили, что особенность новой модели бризера заключается в том, что в него встроен модуль управления rubetek. Пользователь устанавливает на смартфон приложение rubetek и подключает Tion бризер 3S rubetek в качестве центрального устройства, также в приложении настраивает параметры работы всех элементов (системы безопасности, освещения, защиты от протечки и пожара, кондиционера и др.). Приложение будет отправлять задачи на модуль, встроенный в бризер, а оттуда они будут передаваться устройствам. Если у пользователя уже есть устройство, которое может брать на себя функцию центра управления «умным домом», бризер может присоединиться к нему.

Приложение для «умного дома» rubetek работает через Интернет или в закрытой сети.

Директор по развитию продуктов «TION Умный микроклимат» Людмила Матаева отметила, что новый бризер отвечает за чистый воздух и вентиляцию в «умном доме» rubetek и работает «по сценарию» или «по условию».

— Приведу четыре примера, которые мы считаем самыми часто применимыми. Вы приходите домой и открываете дверь — срабатывает датчик открытия двери и «умный дом» включит не только свет, но и бризер для комфортного проветривания помещения. Другой возможный сценарий: вы знаете, в какое время возвращаетесь домой, и активировали таймер или передали задачу через голосовой помощник Siri при наличии подключенного к домашней сети Apple TV, IPad или HomePod — бризер заранее проветрит квартиру. Третий способ — настроить работу бризера с учетом положения окна: при срабатывании датчика открытия окна бризер прекратит проветривание, а когда окно закроют, он снова начнет подавать в помещение свежий, очищенный и, если нужно, подогретый воздух. Четвертый пример — квартира оборудована датчиками температуры и влажности; в приложении можно указать целевые значения каждого параметра и настроить включение бризера и/или кондиционера, когда микролимат ухудшился».

Директор по развитию компании rubetek Тимофей Колотовкин подчеркнул, что бризер позволяет не только поддерживать идеальный микроклимат дома или в офисе на протяжении всего дня, но и является основой для построения полноценной системы «умного дома», которая позволяет вывести качество жизни на совершенно новый уровень.

По его словам, продажи нового Tion бризер 3S rubetek стартовали на официальных сайтах партнеров: rubetek.com и tion.ru, приборы также в ближайшее время появятся в магазинах дистрибьюторов и в розничных сетях.

Фото предоставлено пресс-службой