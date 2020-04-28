«Спектрум-Холдинг» займется стройконтролем в Толмачёво

Подведены итоги конкурса по выбору организации для оказания услуг строительного контроля в рамках реализации первого этапа реконструкции аэровокзального комплекса Толмачёво, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Победителем конкурса признано ООО «Спектрум-Холдинг» (г. Москва). Договор с организацией подписан 6 апреля, стоимость контракта составляет 43,762 млн рублей. Договор начинает действовать с момента старта строительно-монтажных работ.

В пресс-службе уточнили, что компания будет оказывать услуги по осуществлению строительного контроля и обеспечению безопасности строительно-монтажных работ, контролировать ход выполнения планов капитального строительства, соответствие объёмов, сроков и качества строительно-монтажных работ, а также качества применяемых материалов, изделий, конструкций утверждённой проектно-сметной документации, рабочим чертежам, строительным нормам и правилам, стандартам, техническим условиям, участвовать в приёмке законченных объектов от подрядных строительных организаций.

Напомним, что 10 февраля АО «Аэропорт Толмачево» получило положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)».

В настоящее время проводится тендер на строительство первого этапа нового терминального комплекса общей площадью 56 тыс. кв. м. Завершить процедуру по выбору генерального подрядчика планируется во втором полугодии текущего года. Начальная цена контракта на строительно-монтажные работы — 14,15 млрд рублей. Строительство первого этапа должно быть завершено во втором квартале 2022 года.

Весь проект будет реализован к 2025 году в два этапа. На проектирование и строительство терминального комплекса запланировано в общей сложности порядка 20 млрд рублей частных инвестиций. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс. кв. м.

Рендер предоставлен архитектурным бюро SPEECH