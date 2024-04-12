«Даже арматура всмятку»: разрушенные теплицы обнаружили дачники Новосибирска

Новосибирские дачники нанесли первые визиты на свои участки и обнаружили там обрушившиеся теплицы.

— Даже арматура всмятку, что уж говорить о поликарбонате, — комментируют обрушения парников на своих участках садоводы.

Причиной массового обрушения конструкций стали частые оттепели, которые наблюдались в Новосибирской области прошедшей зимой, считает биолог Алексей Яновский.

— Снег не очень глубокий, но из-за длительных оттепелей он слежался и стал очень тяжелым. Такой может выдержать далеко не каждый парник, — пояснил ученый в беседе с VN.ru.

Стоит отметить, последние 10 лет сибирская столица занимает 10 место среди городов-миллионников по количеству выпавшего снега. Специалисты подсчитали, что в среднем в Новосибирске снег идет 128 дней, начиная с сентября и заканчивая маем. Средняя толщина выпавшего за сезон снега — около 110 сантиметров.

Зима 2023-2024 стала очень контрастной: температурные качели могли достигать 40 градусов за неделю.

Прошедшая зима в Новосибирске была малоснежной — горожане могли наблюдать не более 3-4 обильных снегопада.

Ранее редакция сообщала о прогнозах экспертов в случае прорыва дамбы новосибирской ГЭС. Специалисты озвучили, какие районы города уйдут под воду первыми в случае мрачного сценария.