Руководитель «АвтоВАЗа» призывает отказаться от иномарок в пользу Lada

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов обозначил три причины, по которым россияне должны сделать выбор в пользу автомобилей марки Lada, пишет РИА Новости.

Во-первых, это качество и наибольшая адаптированность для использования в нашей стране с набором опций и комплектаций, которые соответствуют всем современным направлениям. Также акцентировал внимание на легендарности автомобиля с его полувековой историей. И в заключение Соколов подчеркнул самое главное преимущество машин марки Lada — «это автомобиль, который устремлен в будущее».

Максим Соколов уверяет, что компания в состоянии конкурировать с автопроизводителями из Китая, брэнды которых за последний год наводнили отечественный авторынок. И он нисколько не сомневается в том, что «АвтоВАЗ» и Lada ожидает большое будущее.

В конце лета доля автомобилей Lada на рынке России исторически показала максимальный уровень — 40%.

Ранее редакция сообщала, что Тольяттинский «АвтоВАЗ» больше не будет производить Lada XRay из-за санкций.