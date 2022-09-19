В Новосибирске обособят трамвайные пути высоким бордюром

В планах мэрии Новосибирска — обособить трамвайные пути на протяжении 18 км. Об этом в ходе заседания комиссии горсовета по градостроительству сообщал замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин в ходе обсуждения программы комплексного развития.

— У нас предусмотрено обособление 18 км трамвайных путей, — заявил Никулин, отвечая на вопросы депутатов о городских трамвайных перспективах. — Именно физическое обособление на бордюрный камень, как это было сделано в прошлом году на Волочаевской и на Сибиряков-Гвардейцев. Это входит в ремонт дорог. Соответствующие техзадания при ремонте дорог мы выдаём.

— Сегодня реализуется только одно мероприятие по строительству — трамвайная линия на Гусинобродском шоссе в сторону автовокзала, — сообщает Михаил Никулин. — И проведены предпроектные проработки следующих линий. Поскольку в бюджете в муниципальной программе до 2025 года эти пункты отсутствуют, мы формально переносим сроки реализации этих мероприятий на 2025 и последующие годы.

В то же время, как уже ранее сообщалось, остальные мероприятия, связанные с доведением до ума городских трамвайных путей, в настоящее время вынесены за пределы муниципального бюджета и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Напомним, что вопрос ремонта трамвайных путей и финансирования данной статьи бюджетных расходов почти год назад подняли депутаты от оппозиционной коалиции «Новосибирск-2020», предложив направить перенаправить на эти цели 50 млн руб, снятых с других расходных статей. Однако коалиционеры не получили поддержки со стороны большинства своих коллег по депкорпусу. Летом текущего года к данному вопросы вернулись депутаты от фракции «Единая Россия», чьи округа находятся в левобережной части Новосибирска. Они предложили обратиться к депутатам Заксобрания за финансовой помощью в развитии трамвайного сообщения в Ленинском и Кировском районах.

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