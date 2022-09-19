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Апелляционный суд отменил приговор новосибирскому блогеру

  • 19/09/2022, 17:49
Автор:
приговор блогеру
Ранее решением суда присяжных он ранее был оправдан по делу об убийстве.

Апелляционная инстанция суда Новосибирской области отменила оправдательный приговор блогеру Анатолию Гомзякову, проходившему подозреваемым по делу об убийстве. Об этом сообщают в областном Управлении судебного департамента.

  Отмен оправдательный приговор Ленинского районного суда г. Новосибирска от 16.05.2022 в отношении Анатолия Гомзякова, дело направлено в тот же суд на новое рассмотрение, сообщают в управлении.

По информации управления, в качестве меры пресечения Анатолию Гомзякову избрана подписка о невыезде.

Напомним, что решение о невиновности блогера вынесла коллегия присяжных заседателей. По версии следствия и затем поддержавшей эту версию прокуратуры, Гомзяков убил своего знакомого после совместного распития спиртных напитков. Дело происходило в микрорайоне «Ясный берег» Ленинского района Новосибирска.

 Возникла ссора, один из них (Участников пьянки.  Ред.), используя в качестве оружия предмет, обладающий колюще-режущими свойствами, умышленно нанес им другому не менее одного удара,  передавала версию следствия прокуратура области в октябре прошлого года по факту утверждения обвинительного заключения.  После чего, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на убийство, обвиняемый переместил потерпевшего на балкон этой квартиры и перекинул его через ограждение, сбросив на землю. От полученных травм мужчина скончался.

В то же время, группа поддержки блогера обращала внимание на ряд принципиальных нестыковок в обвинительном заключении.

Перед вами 4 абзаца, КВИНТЭССЕНЦИЯ полутора лет «работы» десятка следователей и трех десятков экспертов, сообщала группа поддержки Гомзякова на его странице. «По неизвестной причине поругались, неизвестным предметом ударил, неустановленным способом выкинул с балкона, скрылся». А где тут «более 30 экспертиз»? Что доказывают, если ничего не установлено? Правда в том, что все 44 экспертизы или доказывают невиновность Толяна или не доказывают ничего. Все показания свидетелей противоречат версии следствия. Именно поэтому выдуманная ими история так коротка и всего лишь соединяет тупой и примитивный сюжетной линией две точки: веселую завязку и печально известную развязку.

 

Ранее редакция сообщала, что за период следствия друзья и родственники Анатолия Гомзякова организовывали серию одиночных пикетов в его поддержку.

 

Фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд приговор блогеру апелляционная инстанция


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