Апелляционный суд отменил приговор новосибирскому блогеру

Апелляционная инстанция суда Новосибирской области отменила оправдательный приговор блогеру Анатолию Гомзякову, проходившему подозреваемым по делу об убийстве. Об этом сообщают в областном Управлении судебного департамента.

— Отмен оправдательный приговор Ленинского районного суда г. Новосибирска от 16.05.2022 в отношении Анатолия Гомзякова, дело направлено в тот же суд на новое рассмотрение, — сообщают в управлении.

По информации управления, в качестве меры пресечения Анатолию Гомзякову избрана подписка о невыезде.

Напомним, что решение о невиновности блогера вынесла коллегия присяжных заседателей. По версии следствия и затем поддержавшей эту версию прокуратуры, Гомзяков убил своего знакомого после совместного распития спиртных напитков. Дело происходило в микрорайоне «Ясный берег» Ленинского района Новосибирска.

— Возникла ссора, один из них (Участников пьянки. — Ред.), используя в качестве оружия предмет, обладающий колюще-режущими свойствами, умышленно нанес им другому не менее одного удара, — передавала версию следствия прокуратура области в октябре прошлого года по факту утверждения обвинительного заключения. — После чего, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на убийство, обвиняемый переместил потерпевшего на балкон этой квартиры и перекинул его через ограждение, сбросив на землю. От полученных травм мужчина скончался.

В то же время, группа поддержки блогера обращала внимание на ряд принципиальных нестыковок в обвинительном заключении.

— Перед вами 4 абзаца, КВИНТЭССЕНЦИЯ полутора лет «работы» десятка следователей и трех десятков экспертов, — сообщала группа поддержки Гомзякова на его странице. — «По неизвестной причине поругались, неизвестным предметом ударил, неустановленным способом выкинул с балкона, скрылся». А где тут «более 30 экспертиз»? Что доказывают, если ничего не установлено? Правда в том, что все 44 экспертизы или доказывают невиновность Толяна или не доказывают ничего. Все показания свидетелей противоречат версии следствия. Именно поэтому выдуманная ими история так коротка и всего лишь соединяет тупой и примитивный сюжетной линией две точки: веселую завязку и печально известную развязку.

Ранее редакция сообщала, что за период следствия друзья и родственники Анатолия Гомзякова организовывали серию одиночных пикетов в его поддержку.