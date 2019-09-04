Руководитель предприятия обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 39 млн рублей

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и учредителя ООО «СибСтройСервис». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, руководитель создала между возглавляемой ею компанией и подставными организациями фиктивный документооборот, согласно которому эти юридические лица якобы поставляли обществу материалы для строительства и ремонта автодорог. В действительности эти организации являлись «фирмами-однодневками», никаких материалов не поставляли, услуг не оказывали, а использовались лишь для создания подложных документов с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Перечисленные по фиктивным сделкам в указанные организации суммы НДС неправомерно учитывались в составе налоговых вычетов налогоплательщика.

— Обвиняемая, включив в налоговые декларации за 2014 – 2016 годы заведомо ложные сведения, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в общей сумме свыше 39 млн. рублей, — отметили в прокуратуре. — Женщина полностью признала вину и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства (без исследования доказательств).

Отмечается, что наиболее строгое наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение данного преступления, — лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд г. Новосибирска.

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