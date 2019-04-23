В Новосибирской области стоимость посуточной аренды дач увеличилась на 49,6%

Дачная реформа стимулировала россиян избавляться от дач: в I квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года предложение на рынке увеличилось на 21,9%, спрос при этом практически не изменился (+0,7%). Средняя цена выросла на 8% и достигла 64 467 рублей за квадратный метр. К таким выводам пришли эксперты Авито Недвижимость.

— Несмотря на то, что дачная амнистия продлена до 1 марта 2020 года, рынок реагирует уже сейчас, и многие владельцы дач предпочитают не регистрировать собственность по новым правилам, а просто продать эту недвижимость. Однако рост цен и снижение реальных доходов населения сдерживает спрос. Потенциальные покупатели ждут, пока продавцы приведут в порядок документацию на интересующую недвижимость и снизят цену, — подчеркивают эксперты Авито Недвижимость.

Первое место по росту средней стоимости дач занимает Республика Крым, что отчасти объясняется открытием 15 мая 2018 года автодорожного участка моста на полуостров. Такое увеличение цены сделало Крым самым дорогим регионом для покупки дачи – в среднем квадратный метр обойдется в 75 761 рубль. Второе и третье место по темпам дорожания заняли условно более «богатые», чем другие регионы Московская область (+27,9% до 69 244 рублей) и Башкортостан (+20,5% до 71 869 рублей). В остальных субъектах Федерации рост более скромный. В Белгородской и Свердловской областях, в Ставропольском и Пермском краях он составил менее 1%.

Дешевле всего продаются дачи в Калининградской области, занявшей первое место по снижению цены: -11,4% до 56 549 рублей за квадратный метр. Также заметно подешевели объекты в сибирских регионах (Тюменской и Новосибирской областях, Красноярском крае). Например, в Новосибирской области цены снизились на 6,3 % (с 63 285 рублей за кв. метр в первом квартале 2018 года до 59 324 рублей в 2019 году).

В апреле 2019 года цены в Крыму выросли еще сильнее, до 87 218 рублей за квадратный метр. Второе место по дороговизне занимает Воронежская область (67 376 рублей), третье — Башкортостан (67 524 рубля). Доступнее всего продаются дачи в Калужской области — в среднем за 55 973 рубля за квадратный метр. В Новосибирской области в апреле средняя стоимость составила 57 959 рублей за квадратный метр.

Что касается краткосрочной аренды дач, то в этом сегменте предложение выросло на 12%, а спрос увеличился на 44,1% за год. При этом средняя цена посуточной аренды снизилась на 17,3% до 3 770 рублей. Снять дачу стало дороже в 13 регионах из 31. Особенно сильно цены выросли в Красноярском крае (+68%), Новосибирской (+49,6%) и Челябинской областях (+23%). Снижение начинается с -7,1% в Ставропольском крае и заканчивается рядом регионов с очень сильным падением цен: Омская (-82,6%), Калужская области (-66,6%), Алтайский край (-64,2%), Самарская (-61,2%) и Нижегородская области (-48,1%).

В Новосибирской области снять дачу можно за 4790 рублей в сутки.

Фото: pixabay.com, автор- kathrina5