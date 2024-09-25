Руководители кредитной организации возглавили рейтинг ТОП-1000 менеджеров РФ сразу в нескольких номинациях

По сообщению пресс-службы кредитной организации, первыми в категории «Коммерческие банки» стали:

Дмитрий Пьянов , первый заместитель президента-председателя правления – в номинации «Топ-100 финансовых директоров»;

, первый заместитель президента-председателя правления – в номинации «Топ-100 финансовых директоров»; Вадим Кулик , заместитель президента-председателя правления – в номинации «Топ-40 директоров по цифровой трансформации»;

, заместитель президента-председателя правления – в номинации «Топ-40 директоров по цифровой трансформации»; Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент – в номинации «Топ-50 директоров по информационным технологиям»;

заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент – в номинации «Топ-50 директоров по информационным технологиям»; Леонид Вакеев, начальник управления по работе с инвесторами – вице-президент – в номинации «Топ-10 директоров по связям с инвесторами»;

начальник управления по работе с инвесторами – вице-президент – в номинации «Топ-10 директоров по связям с инвесторами»; Илья Веткин, начальник управления закупок – вице-президент – в номинации «Топ-20 директоров по закупкам».

Также в числе лидеров в своих номинациях отмечены:

Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент – в номинации «Топ-80 директоров по персоналу»;

руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент – в номинации «Топ-80 директоров по персоналу»; Наталья Кочнева , начальник управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга – старший вице-президент – в номинации «Топ-20 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности»;

, начальник управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга – старший вице-президент – в номинации «Топ-20 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности»; Евгений Игнатьев, руководитель аппарата наблюдательного совета – корпоративный секретарь – в номинации «Топ-40 директоров по корпоративному управлению».

Отмечается, что по результатам минувшего года банк достиг рекордного уровня чистой прибыли и сумел удержать высокий уровень операционной эффективности. Кредитная организация заработала 432,2 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 22,3%. За прошедший год специалисты утвердили новую стратегию банка ВТБ на 2024-2026 годы. При этом активные коммуникации с розничной акционерной базой привели к тому, что число розничных акционеров банка продолжило расти.

Наряду с этим, внедрение продуктов и сервисов ускорилось в восемь раз, а число цифровых продуктов для физлиц — в пять раз. Также был построен новый интернет-банк и приложение для розничных и корпоративных клиентов. Кроме того, созданы технологические платформы, которые стали основой для развития открытой экосистемы банка.

Ранее редакция сообщала, что в планах ВТБ к 2026 году удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения.