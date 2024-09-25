Руководители кредитной организации возглавили рейтинг ТОП-1000 менеджеров РФ сразу в нескольких номинациях

По сообщению пресс-службы кредитной организации, первыми в категории «Коммерческие банки» стали:
Также в числе лидеров в своих номинациях отмечены:
Отмечается, что по результатам минувшего года банк достиг рекордного уровня чистой прибыли и сумел удержать высокий уровень операционной эффективности. Кредитная организация заработала 432,2 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 22,3%. За прошедший год специалисты утвердили новую стратегию банка ВТБ на 2024-2026 годы. При этом активные коммуникации с розничной акционерной базой привели к тому, что число розничных акционеров банка продолжило расти.
Наряду с этим, внедрение продуктов и сервисов ускорилось в восемь раз, а число цифровых продуктов для физлиц — в пять раз. Также был построен новый интернет-банк и приложение для розничных и корпоративных клиентов. Кроме того, созданы технологические платформы, которые стали основой для развития открытой экосистемы банка.
Ранее редакция сообщала, что в планах ВТБ к 2026 году удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения.
Фото: ru.freepik.com/Автор: diana.grytsku
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