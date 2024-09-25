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Руководители кредитной организации возглавили рейтинг ТОП-1000 менеджеров РФ сразу в нескольких номинациях

  • 25/09/2024, 10:25
Руководители кредитной организации возглавили рейтинг ТОП-1000 менеджеров РФ сразу в нескольких номинациях
Итоги ежегодного рейтинга опубликовали Ассоциация менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ».

По сообщению пресс-службы кредитной организации, первыми в категории «Коммерческие банки» стали:

  • Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления – в номинации «Топ-100 финансовых директоров»;
  • Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления – в номинации «Топ-40 директоров по цифровой трансформации»;
  • Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент – в номинации «Топ-50 директоров по информационным технологиям»;
  • Леонид Вакеев, начальник управления по работе с инвесторами – вице-президент – в номинации «Топ-10 директоров по связям с инвесторами»;
  • Илья Веткин, начальник управления закупок – вице-президент – в номинации «Топ-20 директоров по закупкам».

Также в числе лидеров в своих номинациях отмечены:

  • Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент – в номинации «Топ-80 директоров по персоналу»;
  • Наталья Кочнева, начальник управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга – старший вице-президент – в номинации «Топ-20 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности»;
  • Евгений Игнатьев, руководитель аппарата наблюдательного совета – корпоративный секретарь – в номинации «Топ-40 директоров по корпоративному управлению».

Отмечается, что по результатам минувшего года банк достиг рекордного уровня чистой прибыли и сумел удержать высокий уровень операционной эффективности. Кредитная организация заработала 432,2 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 22,3%. За прошедший год специалисты утвердили новую стратегию банка ВТБ на 2024-2026 годы. При этом активные коммуникации с розничной акционерной базой привели к тому, что число розничных акционеров банка продолжило расти.

Наряду с этим, внедрение продуктов и сервисов ускорилось в восемь раз, а число цифровых продуктов для физлиц — в пять раз. Также был построен новый интернет-банк и приложение для розничных и корпоративных клиентов. Кроме того, созданы технологические платформы, которые стали основой для развития открытой экосистемы банка.

Ранее редакция сообщала, что в планах ВТБ к 2026 году удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения.

Фото: ru.freepik.com/Автор: diana.grytsku 

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Россия Новосибирcк

Теги : рейтинг ВТБ


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