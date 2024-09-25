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Экипаж автоинспектора Гусева, оправданного за смерть Векила Абдуллаева, задержал ОМОН

  • 25/09/2024, 10:25
Автор: Ольга Кирсанова
Экипаж автоинспектора Гусева, оправданного за смерть Векила Абдуллаева, задержал ОМОН
Дома у недавно уволенных из МВД инспекторов прошли обыски.

История с известным на всю страну гаишником продолжает набирать обороты. События трехлетней давности, связанные с убийством нарушителя Векила Абдуллаева во время погони на дороге, до сих пор закручиваются в новые сюжеты. После восстановления на службе Александру Гусеву прямо сказали, что ему не рады в системе МВД. Сотрудники собственной безопасности начали искать причины и поводы для увольнения проблемного инспектора. Сначала за несговорчивость пострадали начальник отделения ГАИ и командир, а теперь под удар попали непосредственные коллеги, с которыми Александр нес службу.

Во вторник, 24 сентября, стало известно об обысках и задержании двух инспекторов ГАИ Мошковского района.

― Ситуация складывается так, что у моих напарников сегодня обыски провели. Изъяли денежные средства, мобильные телефоны без объяснения, для чего и зачем. Со слов их жен я понял, что на Станкевича и Баранова давят, чтобы они дали показания против меня. Ко мне они не поехали, потому что знают, что я не промолчу и у них самих будет превышение должностных полномочий. Сейчас их удерживают незаконно, пугают, что закроют, если они не дадут нужные показания. Я уже позвонил на телефон «Доверия» следственного комитета и оставил информацию. Мне известно, что дело никакое не возбуждено еще, ― рассказал Гусев журналистам Infopro54.

Супруга Баранова Елена подтвердила, что в 6 утра к ним домой вломились силовики в масках, они прижали ее к стенке, напугали 6-летнего ребенка, а потом увезли ее мужа на допрос в Следственный комитет. Похожая картина произошла и в квартире второго полицейского.

В чем их подозревают?

Ранее редакция уже рассказывала, что Гусеву и его коллегам грозили увольнением по порочащим обстоятельствам из-за утраты доверия.

Гаишников пытались обвинить в оставлении места ДТП с подростками, а также в неоказании им помощи. Речь идет о событиях, которые произошли еще летом.

3 июля в свой профессиональный праздник Александр Гусев со своими напарниками Станкевичем и Барановым находился на службе.

― В одном из сел Новосибирской области нами была замечена группа лиц, которая управляла питбайками, нарушала общественный порядок, ребята ездили без шлемов, да еще по встречной полосе. Было принято решение об остановке этих транспортных средств в количестве трех штук, но законное требование об остановке никто не исполнил. Они начали убегать от нас на этих питбайках, а мы попытались их преследовать. При преследовании была опасность, что произойдет ДТП, так как они подняли пыль. Мы старались соблюдать большую дистанцию и мотоциклы от нас в итоге скрылись, так как они знают в селе все переулки и закоулки. Далее мы подъехали к местному магазину и увидели один из этих питбайков. Водителя уже не было, он скрылся. Мы обошли вокруг и никого не нашли. Я подошел к питбайку, он был еще горячий и, понимая, что он дальше будет также нарушать, обесточил его. Ясно, что привлекать к ответственности тут было некого, и мы продолжили несение службы, уехав на трассу. Там я остановил киргизский автомобиль с признаками подделки документов и мы его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств и проведения экспертизы. Зайдя в отдел, я от дежурного узнал, что произошло ДТП с несовершеннолетними в том поселке, где мы преследовали питбайки. Якобы из-за нашего преследования они перевернулись. Произошло это 10 минут назад. В это время мы уже ехали по трассе и физически не могли находиться в двух местах одновременно, ― вспоминает Гусев.

А после началось самое интересное. Появился рапорт от имени начальника уголовного розыска, где было сказано, что экипаж инспектора Гусева преследовал питбайк и спровоцировал ДТП, а затем сотрудники бессовестно скрылись. На такой тревожный сигнал сразу отреагировало руководство ГАИ, приехала проверка.

― Мы все объяснили. Сотрудники адекватные и все прекрасно поняли. Тем более, кто нас знает, они в курсе, что мы не могли с напарниками проехать мимо ДТП и не оформить, а также не оказать помощь пострадавшим, ― говорит Гусев.

А дальше случились уже более занятные события. В этот же вечер в отдел нагрянули сотрудники ОРЧ СБ из ГУВД. Они допросили коллег Александра. Особенно долго общались со Станкевичем.

― Капитану скрывать было совершенно нечего ― он согласился пройти с оперативником для дачи объяснений. Они удалились на второй этаж, а я общался со вторым сотрудником ОРЧ СБ, который вел себя адекватно и грамотно. В уже обычной беседе этот человек мне пояснил: «Мы приехали сюда так поздно, потому что ты являешься врагом генерала, сильно много жалуешься». А чуть позже Станкевич мне рассказал, что безопасник просил его дать на меня заведомо ложные показания, так как им нужно наказать только меня. Если он откажется сотрудничать и давать нужные показания, то может готовиться к увольнению. Человека изначально стали запугивать расправой должностной. Капитан Станкевич, как честный сотрудник полиции, отказался меня оговаривать и предложил им назначить служебную проверку и все выяснить, как было на самом деле, ― рассказал собеседник.

Уже бывшие

Было и еще одно примечательное событие. В начале сентября в свой выходной день Гусев поехал к знакомому, чтобы отвезти мотор от лодки. На трассе его личный автомобиль подрезал грязный «Субару Форестер». Из иномарки выскочили люди и стали избивать гаишника металлической трубой. Геройствовать Александр не стал. Ему удалось скрыться от нападавших в лесополосе. Через какое-то время он вернулся к своему автомобилю и обнаружил, что из салона пропала сумка с документами и полицейским жетоном.

― Я написал заявление о нападении, снял побои и ушел на больничный, ― рассказал пострадавший инспектор.

Пока Александр поправлял здоровье выяснилось, что его и весь экипаж уволили из МВД.

― Никакого приказа я не видел о своем увольнении, мне об этом бухгалтерия сообщила устно, ― добавляет бывший полицейский.

А еще через неделю экипаж Гусева задержали. Удивительно, но к главному герою этих событий у следователей вопросов пока нет.

Редакция будет следить за развитием этой истории.

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Источник фото:  Infopro54

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : СК Мошковский район МВД диаспора гаишник Гусев ГАИ Александр Гусев


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