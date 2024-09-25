В Новосибирске продолжается строительство логистического комплекса Wildberries

Работа на объектах компании продолжается, строительные работы ведутся и будут выполнены. Об этом говорится в ответе на запрос, который Infopro54 направляла в пресс-службу Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию с реализацией проекта по созданию логистического комплекса компании в Промышленно-логистическом парке Новосибирска.

— Мы понимаем, как важно для наших партнеров работать в условиях предсказуемости и стабильности, особенно в преддверии высокого сезона. Поэтому мы сфокусируемся на наращивании наших логистических мощностей и создании еще большего количества возможностей максимально выгодной отгрузки товаров на склады Wildberries, — заявила директор департамента по клиентскому опыту и сервису Wildberries Анна Аверина. — Мы стремимся создавать такие условия, в которых сотрудничество с Wildberries становится выгодным для каждого продавца, и концентрируемся на нивелировании факторов, препятствующих этому.

В конце минувшей недели восемь строительных компаний, включая новосибирского подрядчика ООО «Строй-ЦОР», решили публично поддержать Wildberries. В федеральных СМИ было распространено открытое письмо за подписью руководителей компаний, где они сообщают, что продолжат работать на объектах. Подрядчики также заявили, что недовольны попытками их использовать в качестве инструмента давления. Помимо новосибирцев, письма подписали гендеректора «Пикстрой», «Стройсоюз», «НСО», «Билдсервис», «Максинженеринггрупп», «Шпунт-Сервис Монтаж», а также «Техснабсервис».

Напомним, ООО «ВБ Девелопмент» (принадлежит Владиславу Бакальчуку), которое ранее курировало строительство объектов недвижимости Wildberries, выставило новосибирскому подрядчику ООО «Строй-Цор» три иска на общую сумму 662 млн рублей. Всего с мая структура Бакальчука предъявила подрядчикам иски почти на 1 млрд рублей. Представители новосибирской компании от комментариев СМИ отказываются. При этом в «Корпорации развития Новосибирской области» редакции Infopro54 также сообщили, что работы на объекте не останавливаются.

Wildberries начал строительство в Новосибирске крупнейшего логистического комплекса компании в Сибири — более 150 тысяч кв. м. в августе 2023 года. Первую очередь проекта — 50 тысяч «квадратов» — планировалось ввести до конца 2023 года. Запуск объекта на полную мощность запланирован на четвертый квартал 2025 года.

— Склад станет первым собственным крупным логистическим объектом компании в СФО. Инвестиции в его возведение составят 9,2 млрд рублей, — говорила основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук (На днях сменила фамилию на Ким. — Ред.).

Министр экономического развития региона Лев Решетников пояснял, что запуск крупного склада позволит создать в регионе 7 500 новых рабочих мест, местным предпринимателям — расширить ассортимент своей продукции на онлайн-платформе Wildberries, жителям региона — получать свои заказы еще быстрее. Реализация проекта намечена до 4 квартала 2025 года.

Строительство логистического комплекса в ТОР «Юрга» также идет полным ходом. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной компании Wildberries и Russ. Комплекс возводится на территории в 18 гектар, общая площадь склада составит более 100 тысяч квадратных метров.

Напомним, минувшим летом стало известно о семейном конфликте между основателями Wildberries Владиславом и Татьяной Бакальчук.