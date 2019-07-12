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«РоссПак» официально запустил новое производство

В 2019 году за счет новой площадки компания планирует увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.
  • 12/07/2019, 13:42
Автор: Юлия Данилова
«РоссПак» официально запустил новое производство
В планах компании дальнейшее развитие — строительство складского корпуса общей площадью 4-5 тысяч кв. м.

— Наша компания является резидентом ПЛП с 2014 года. Объект строился 4 года. В рамках первой очереди мы открываем производственный корпус общей площадью 5,2 тысячи кв. м. Здесь будет размещено производство пластиковой упаковки. Кроме того, мы составляем площадку на территории индустриального парка «Новосиб», где также будем выпускать картонную упаковку, — сообщил корреспонденту InfoPro54 гендиректор ООО «РоссПак» Игорь Дедюхин.

По его словам, объем инвестиций в проект — землю и строительство здания — составил 212 млн рублей. Расходы на оборудование бизнесмен не озвучил, но отметил, что это очень приличные суммы, так как оно закупалось за рубежом.

«РоссПак» заезжает на новую производственную площадку

— Сегодня мы выпускаем несколько десятков млн единиц продукции ежемесячно. В ассортименте около 400 позиций. На предприятии создадут 30 рабочих мест (всего на двух площадках будут заняты до 160 человек). Налоговые отчисления в консолидированный бюджет увеличатся с 12 до 20 млн рублей в год, — пояснил Дедюхин во время пресс-подхода. — В 2019 году за счет создания нового производства планируем нарастить объем выпуска продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%. Рынок сложный, поэтому мы увеличиваем сбыт за счет ассортимента, подстраиваясь под потребности клиента, хотя технологически это сложнее.

Сегодня продукция компании поставляется во все регионы России и ряд стран СНГ. В перспективе Дедюхин не исключает выход на рынки дальнего зарубежья, в том числе в КНР. Кстати, по его оценкам, появившийся на Западе тренд отказа от пластиковой упаковки вряд ли повлияет на бизнес-план предприятия.

— Полный отказ от пластиковой упаковки сейчас вряд ли возможен, так как это будет возврат в 80-90-е годы прошлого века, когда не было супермаркетов и гипермаркетов. Вряд ли ритейлеры на это пойдут. Альтернативы пластику пока нет, тем не менее мы планируем развивать и производство картонной упаковки, рассчитываем занять с этой продукцией определенную долю рынка, — говорит он.

В планах компании дальнейшее развитие  строительство складского корпуса общей площадью 4-5 тысяч кв. м. Сейчас идет подготовка проекта, расчет инвестиций. К строительству «РоссПак» планирует приступить ближе к лету 2020 года и за летний период построить складской комплекс.

Гендиректор ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов отметил, что резиденты ПЛП уже становятся точками притяжения, которые привлекают в парк новых инвесторов.

— В нынешних условиях бизнес все жестче просчитывает издержки, в том числе транспортные. В ближайшее время в парке планируется открытие ряда крупных предприятий пищевой отрасли. Дополнительным аргументом для их привлечения у нас был тот факт, что в ПЛП производится необходимая им упаковка, — пояснил он.

ООО «РоссПак» работает на рынке производства упаковки и одноразовой посуды более 20 лет. Гендиректор и собственник  Игорь Дедюхин.

Сегодня на территории ПЛП работают 18 резидентов, а также пользователи инфраструктуры.

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