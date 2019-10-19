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Руководство НГТУ НЭТИ учредило внутренний грант для участников конкурса «Лидеры России»

Финалисты и полуфиналисты конкурса по направлению «Наука» смогут получить до 300 тысяч рублей на реализацию технологических стартапов.
  • 19/10/2019, 09:01
Руководство НГТУ НЭТИ учредило внутренний грант для участников конкурса «Лидеры России»

Руководство НГТУ НЭТИ приняло решение учредить внутренний грант для полуфиналистов и финалистов конкурса «Лидеры России», сотрудников НГТУ НЭТИ, сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей». Сумма до 300 тысяч рублей может быть направлена на развитие технологического стартапа или реализацию проекта, важного для экономики региона или страны. Деньги гранта можно будет потратить на приобретение научного оборудования, исследования, маркетинг инноваций, патентный аудит, сертификацию и выпуск пробных партий продукции.

— Конкурс «Лидеры России» — один из самых важных для нас, мы всегда инициируем наших молодых сотрудников к тому, чтобы участвовать в нем. Мы хотим, чтобы наши молодые ученые умели не только рассчитывать, конструировать и создавать модели, но и чтобы они могли стать менеджерами для своих проектов, представлять свои проекты, искать для них инвестиции, устанавливать деловые связи. И конкурс «Лидеры России» очень помогает им в этом. Мы видим реальный эффект от участия в этом событии, чтобы как можно больше наших молодых ученых приняли участие в проекте. Даже если они не войдут в число победителей, наши вложения все равно окупятся через развитие университета, развитие нашего кадрового потенциала, — объяснил смысл инициативы ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.

Отмечается, что на 16 октября на конкурсную специализацию «Наука» было подано уже более 10 тысяч заявок, сообщил на брифинге наставник этого трека, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Министр напомнил, что до окончания приема заявок на участие в конкурсе «Лидеры России» осталось немного времени – регистрация продлится до 27 октября. Чтобы стать участником трека, нужно соответствовать ряду критериев: гражданство РФ, возраст до 50 лет, наличие опыта работы в сфере исследований и разработок, наличие одной научной или научно-публицистической публикации.

— Наука — специфическая сфера. Здесь недостаточно иметь только лишь управленческие знания, нужно понимать сам предмет и иметь базовые компетенции, базовый опыт. Мы ждем от участников конкурса, что они будут сочетать в себе эти качества. Наставниками для победителей конкурса станут известные государственные деятели, руководители крупных корпораций и бизнеса, — отметил Михаил Котюков.

Победителями конкурса по направлению «Наука» станут до 30 участников. Их будут оценивать по таким критериям, как системное и критическое мышление, коммуникации и социальная ответственность, креативность и лидерство, управление «жизненным циклом» научного продукта. Победители и финалисты конкурса по специализации «Наука» получат возможность занять должности в ведущих вузах и научных организациях, крупных корпорациях и госструктурах научно-образовательного профиля, Министерстве науки и высшего образования РФ и профильных региональных министерствах, должности руководителей НОЦ, научных и образовательных проектов, войти в состав Координационного совета конкурса и т.д. Кроме того, они получат возможность перенять лучший опыт лидеров российской науки: наставниками победителей станут члены Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководители крупнейших вузов и научных организаций, главы корпораций и ведущие российские ученые.

Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Россия – страна возможностей»

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