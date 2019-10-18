«Мусорную» концессию разморозят

К 2024 году на территории Новосибирской области должны появиться 12 новых объектов по сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов. Об этом в рамках визита в регион заявил генеральный директор ПКК «Российский экологический оператор» (РЭО, Публично-правовая компания создана по указу президента РФ 14 января 2019 года для регулирования отрасли, связанной с мусором и отходами. — Ред.) Денис Буцаев.

— Могу сказать совершенно точно, что региону предстоит подумать относительно необходимости строительства новых объектов, связанных с обработкой, и уже после этого — захоронением отходов, — говорит Буцаев. — Наши рекомендации будут связаны с составлением региональной инвестиционной программы строительства объектов, необходимых для выполнения целевых показателей национального федерального проекта. Рассчитываем, что регион в ближайшее время приступит к фактической реализации части объектов.

Как сообщает гендиректор РЭО, в связи с реализацией данного федерального проекта в ближайшее время возможна разморозка договора концессии по двум объектам.

— Все пожелания и претензии, вопросы, которые были заданы по концессионному соглашению, должны быть точно проработаны до его разморозки, в том числе вопрос корректности размещения объектов, их мощности и объема, — сообщает Денис Буцаев. — Необходимо и проведение юридических экспертиз. Наша задача — определить порядок и форму реализации объектов. А что касается двух объектов (Полигонов с мусоросортировочными заводами. — Ред.), которые вы упомянули, — можно было бы выйти на их реализацию. Будет ли это сделано в рамках ранее подписанных концессионных соглашений или в другом формате, я сейчас сказать не могу. Это надо обсуждать с губернатором. Мы готовы предложить меры поддержки по строительству всех объектов.

Напомним, что мусорная концессия оказалась в подвешенном состоянии из-за взаимных судебных исков компании-концессионера ООО «Экология-Новосибирск» и правительства Новосибирской области в лице регионального министерства энергетики и ЖКХ. И хотя оба иска были отозваны, существовала вероятность новых претензий сторон друг к другу и, как следствие, новых судебных разбирательств. Об этом месяц назад на пресс-конференции сообщал губернатор области Андрей Травников.

В настоящее время глава региона выразил готовность разморозить концессию, о чем заявил на совещании с участием Дениса Буцаева, представителей РЭО, заместителя председателя областного правительства Владимира Знаткова, заместителя губернатора Сергея Семки, министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, руководства Группы «ВИС». Как сообщает пресс-служба компании-концессионера, говоря о проекте по созданию двух мусоросортировочных комплексов с полигонами захоронения, Травников отметил, что область, несмотря на все проблемные вопросы, не намерена от него отказываться. Кроме того, губернатор поддержал предложение о создании трехсторонней рабочей группы по проекту с участием представителей РЭО.

«Параметры нового концессионного соглашения хуже, чем действующего» — Считаю возможным подписать дополнительное соглашение по разморозке концессии, — сказал Андрей Травников. — По одной площадке будет изменен участок из-за объективных причин.

Как пояснили изданию в ООО «Экология-Новосибирск», к переносу планируется участок в районе села Раздольное. Объективной причиной для этого стали изменения федерального законодательства об авиационной безопасности. Напомним, что еще несколько лет назад Росавиация со ссылкой на федеральный закон сообщала в своем заключении о недопустимости такого объекта вблизи аэропорта «НАЗ им. Чкалова». Кроме того, против строительства полигона активно протестовали общественники, экологи и владельцы расположенных вблизи Раздольного дачных обществ. Где именно будет располагаться альтернатива раздольненского полигона — пока неизвестно.

Второй концессионный объект — это комплекс сортировки ТКО с полигоном в селе Верх-Тула Новосибирского района. Он должен заменить полигон Левобережный, который, как сообщают в ООО «Экология-Новосибирск», практически полностью исчерпал свои резервы.

Что касается остальных десяти объектов, то вопрос, в какой форме они будут реализованы, пока остается открытым.

Инвесторы готовы вложить 1,8 млрд в инфраструктуру утилизации ТКО — Какие-то объекты будут строиться за региональные средства, какие-то — по инвестиционным программам, — говорит Денис Буцаев. — Мы определяем общий подход ко всем объектам.

В свою очередь компания «Экология-Новосибирск» готова взять на себя реализацию данных объектов и завершить их в 2024 году, о чем сообщает гендиректор компании Лариса Анисимова.

— Надеюсь, что в ближайшее время проступим к строительству объектов, — говорит Анисимова. — Первое — предоставить земельный участок. Это полномочия региона. Потом — изыскательские работы: будем смотреть, какой конфигурации полигон, и далее проектировать территорию.

Одновременно решается вопрос ликвидации на территории области незаконных свалок, в чем РЭО готов оказать поддержку региону в части реализации программ рекультивации территорий.

Фото предоставлено ООО «Экология-Новосибирск»