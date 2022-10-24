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Аграрные вузы используют опыт «Балтики» для улучшения профподготовки студентов

  • 24/10/2022, 12:26
Деканы агроинженерных факультетов 30 российских вузов познакомились с производственным комплексом завода «Балтика-Новосибирск» и его опытом сотрудничества с вузами.

Итогом встречи стала договоренность о расширенном формате экскурсионных туров для студентов аграрных вузов.

Всероссийский семинар-совещание по вопросам трансформации агроинженерного образования прошел в Новосибирске с 18 по 21 октября. Его участниками стали деканы агроинженерных факультетов из Санкт-Петербурга, Омска, Краснодара, Белгорода, Челябинска, Оренбурга, Иркутска, Саратова, Благовещенска и других городов России.

Побывав на заводе «Балтика-Новосибирск», представители агровузов обсудили с его руководством возможности сотрудничества в сфере подготовки кадров для пивоваренной индустрии и смежных отраслей. «Балтика» — один из крупнейших работодателей в отрасли. На ее производственных площадках трудятся 8400 человек, и компания заинтересована в высококлассных специалистах.

Александр Вершинин, директор дивизиона по операционной деятельности Сибирь и Дальний Восток:

«Выпускники аграрных вузов работают на всех наших заводах, и для нас крайне важно развивать сотрудничество в этой сфере. У компании большой опыт работы со студентами — они проходят производственную практику в подразделениях, участвуют в программах стажировок. Мы делимся профессиональной экспертизой в рамках экскурсионного проекта для профильных вузов и готовы предоставлять студентам возможность более подробно знакомиться с технологическими процессами в рамках расширенного формата экскурсионных туров».

Значительный потенциал сотрудничества в сфере подготовки кадров обусловлен и тем, что одно рабочее место в пивоваренной отрасли создает 10-12 рабочих мест в смежных отраслях. Только в 2021 году новосибирская площадка компании переработала более 37 000 тонн солода и пивоваренного ячменя. В рамках своей агропрограммы компания сотрудничает с 54 хозяйствами в 14 субъектах РФ.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : производство бизнес Балтика


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