Русфонд собирает деньги на дорогостоящее лечение девочки с диагнозом ДЦП

Вика Клочихина родилась раньше срока с аномалиями развития и поражением нервной системы, провела несколько часов на аппарате искусственной вентиляции легких и неделю в реанимации. Выписали малышку через месяц, она развивалась с задержкой. После года Вике диагностировали детский церебральный паралич. И лишь в три года в московской клинике нашли генетическое отклонение – хромосомную поломку.
— Мы ездим с Викой по реабилитационным центрам, пробуем разные методики, занимаемся дома. В прошлом году она прошла интенсивный курс реабилитации, в оплате помогли читатели Русфонда – всем огромное спасибо! Сейчас дочка сидит, ходит, хотя пока и неуверенно, поднимается по ступенькам, начала говорить, — рассказывает мама Вики Алёна Клочихина.
Сейчас Вика регулярно занимается с логопедом, плавает в бассейне, посещает детский сад. Она очень добрая и ласковая, любит рисовать, играть в куклы, собирать пазлы. Врачи говорят, что лечение обязательно нужно продолжать.
—У Вики детский церебральный паралич, генетически обусловленная энцефалопатия развития — двигательные, когнитивные и речевые нарушения. Девочка нуждается в реабилитации по интенсивной программе. Цель лечебных и коррекционных психолого-педагогических занятий — повышение точности движений, формирование навыков коммуникации и самообслуживания, развитие речи, социализация, — говорит невролог медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск) Ольга Толопило.
По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет — 248 694 рубля. Семья Вики не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.
—Я сижу с дочкой, живем на зарплату мужа и соцвыплаты. Вынуждены снова просить у вас помощи! — просит Алёна.
Помочь Вике можно по ссылке.
Фото из архива семьи
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