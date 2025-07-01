Русфонд собирает деньги на дорогостоящее лечение девочки с диагнозом ДЦП

Вика Клочихина родилась раньше срока с аномалиями развития и поражением нервной системы, провела несколько часов на аппарате искусственной вентиляции легких и неделю в реанимации. Выписали малышку через месяц, она развивалась с задержкой. После года Вике диагностировали детский церебральный паралич. И лишь в три года в московской клинике нашли генетическое отклонение – хромосомную поломку.

— Мы ездим с Викой по реабилитационным центрам, пробуем разные методики, занимаемся дома. В прошлом году она прошла интенсивный курс реабилитации, в оплате помогли читатели Русфонда – всем огромное спасибо! Сейчас дочка сидит, ходит, хотя пока и неуверенно, поднимается по ступенькам, начала говорить, — рассказывает мама Вики Алёна Клочихина.

Сейчас Вика регулярно занимается с логопедом, плавает в бассейне, посещает детский сад. Она очень добрая и ласковая, любит рисовать, играть в куклы, собирать пазлы. Врачи говорят, что лечение обязательно нужно продолжать.

—У Вики детский церебральный паралич, генетически обусловленная энцефалопатия развития — двигательные, когнитивные и речевые нарушения. Девочка нуждается в реабилитации по интенсивной программе. Цель лечебных и коррекционных психолого-педагогических занятий — повышение точности движений, формирование навыков коммуникации и самообслуживания, развитие речи, социализация, — говорит невролог медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск) Ольга Толопило.

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет — 248 694 рубля. Семья Вики не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

—Я сижу с дочкой, живем на зарплату мужа и соцвыплаты. Вынуждены снова просить у вас помощи! — просит Алёна.

Помочь Вике можно по ссылке.