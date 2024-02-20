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Русфонд собирает средства для лечения мальчика с церебральным параличом

  • 20/02/2024, 16:18

Русфонд
Необходимо собрать — 240 037 рублей.

Ваня Агафонов родился раньше срока, и, так как сам не задышал, перенес кровоизлияние в мозг. Через два с половиной месяца родители заметили, что мальчик отстает в развитии от других детей.

— Все эти годы мы делаем все возможное для восстановления ребенка: возим в медцентры на лечение и реабилитацию, занимаемся с ним дома. В настоящее время Ваня ползает, стоит у опоры, сидит, разговаривает, любит лепить, рисовать, играть с мячом, учится писать по точкам, я занимаюсь с ним подготовкой к школе. Сын общительный и дружелюбный. Но у него остаются серьезные двигательные нарушения – сам он не стоит и не ходит, — рассказывает мама Вани Елена Агафонова.

У ребенка детский церебральный паралич, спастическая диплегия. Ему необходимо продолжить лечение.

— В состоянии нервной системы и крупной моторике ребенка заметна стабильная положительная динамика. Цели предстоящей реабилитации – улучшение координации, развитие навыка ходьбы и речи, профилактика контрактур, ограничивающих подвижность суставов, — говорит Оксана Жексенова, невролог Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 240 037 рублей. Семья Вани не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Помогите оплатить реабилитационное лечение Вани! У нас в семье четверо сыновей, старший учится в медколледже, мы пока помогаем ему материально. Младшему, полуторагодовалому, недавно тоже установили инвалидность, нужно много средств на лечение. Надеемся на вашу помощь! — просит Елена.

Помочь Ване можно по ссылке.

Фото из архива семьи

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибиркая область

Теги : Русфонд нужна помощь


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