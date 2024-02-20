Судебные приставы незаконно выставили на продажу арестованное имущество

Судебные приставы, которых уже уволили за преступную инициативу, стали фигурантами уголовного дела.

― По данным следствия, в 2021 году сотрудники отделения судебных приставов по Советскому району города Новосибирска, превышая должностные полномочия незаконно передали на реализацию арестованное недвижимое имущество коммерческой организации. Своими умышленными действиями обвиняемые существенно нарушили права и законные интересы общества с ограниченной ответственностью, что привело к утрате права собственности этой организации на недвижимое имущество, ― прокомментировали Infopro54 в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Проще говоря, инициативность двух работников привела к тому, что компания лишилась ¼ доли нежилого помещения стоимостью около 30 млн рублей. Часть арестованной недвижимости ушла на торги, хотя перед этим сотрудники исполнительной системы должны были убедиться, что у организации реально отсутствуют средства, чтобы погасить долги. Поспешность приставов привела к тому, что компания лишилась права собственности на недвижимость, дохода и была вынуждена уволить сотрудников. Уголовный кодекс трактует это как тяжкие последствия. Редакции Infopro54 стало известно, что от действий приставов пострадало ООО «НПО Сибирское ОКБ ГП».

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками отдела собственной безопасности ГУФССП России по Новосибирской области.