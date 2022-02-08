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Русфонд собирает средства для лечения «хрустального» мальчика

  • 08/02/2022, 13:50
благотворительность орфанные заболевания
На сегодняшний день Виталик перенес уже больше 20 переломов.

— В три месяца у сына случился перелом плечевой кости. Тогда врачи решили, что это несчастный случай. Но через полтора года Виталик буквально на ровном месте споткнулся и сломал бедро, перелом был тяжелым, со смещением. Месяц он пробыл в гипсе, а затем переломы пошли один за другим. Тогда у сына и диагностировали редкую болезнь, при которой кости настолько хрупкие, что могут ломаться от любого неосторожного движения, — рассказывает мама Виталика Елена Бондарева.

По совету врачей семья обратилась в московскую клинику Глобал Медикал Систем, обследование подтвердило диагноз. На сегодняшний день мальчик уже перенес больше 20 переломов, длительное лечение и три операции — ему укрепляли бедра и голени телескопическими стержнями.

— Мы безмерно благодарны Русфонду за помощь в оплате лечения! Сейчас сын окреп, ходит самостоятельно, учится в первом классе, у него появилось много новых друзей и увлечений. Но кости еще недостаточно плотные, и лечение нужно обязательно продолжить, только стоимость его для нашей семьи просто неподъемна. У нас четверо детей, муж работает монтажником на заводе. Надеемся только на вас! — просит Елена.

Педиатр Центра врожденной патологии Клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) (Москва) Алена Гаврина поясняет, что у Виталика редкое генетическое заболевание — несовершенный остеогенез, повышенная ломкость костей.

— На сегодняшний день мальчик может ходить без вспомогательных средств, плотность костей значительно повысилась. Наша главная задача сейчас — сохранить достигнутые результаты. Виталик активно растет, нагрузки увеличиваются, в связи с чем ему необходимо продолжение лечения препаратами, укрепляющими костную ткань, параллельно с физической реабилитацией, — подтверждает Алена Гаврина.

Для проведения курсового лечения необходимо 547 236 рублей. Помочь Виталику можно по ссылке. https://rusfond.ru/novosibirsk_actions/171

Фото предоставлено Русфондом

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : хрустальная болезнь Русфонд помощь орфанные заболевания благотворительность


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