Русфонд собирает средства для Вадима Евсюкова на курс реабилитации после тяжелых последствий спинномозговой травмы

Два года назад Вадим Евсюков вместе с друзьями решил искупаться. Он первым нырнул в воду с пирса, однако, в этом месте водохранилище оказалось очень мелким, и парень получил так называемую травму ныряльщика – осложненный перелом шейных позвонков. Отказали все органы, он не дышал.

— После экстренной операции состояние оставалось тяжелым, сын лежал на скелетном вытяжении, парализовало ноги, возникли осложнения. Но Вадим не сдавался – до несчастного случая он серьезно занимался боксом, и теперь спортивный характер помогает ему преодолевать все последствия травмы. Сын упорно добивается исполнения своего главного желания – встать на ноги, жить как прежде. Утраченные навыки постепенно восстанавливаются: Вадим заговорил, научился садиться в инвалидную коляску, самостоятельно есть и одеваться. Посещает тренажерный зал, начал заниматься настольным теннисом на колясках. Дистанционно учится в колледже. И наконец этим летом он смог сделать в ходунках первые после травмы шаги! — рассказывает мама Вадима Анна Кадырова.

Для коррекции тяжелых последствий спинномозговой травмы подростку необходимо продолжать восстановительное лечение.

— У мальчика большой реабилитационный потенциал. В ходе курса индивидуальной терапии, разработанного нашей мультидисциплинарной командой, Вадим освоит навыки ходьбы с дополнительной опорой – будет учиться уверенно, без посторонней помощи стоять и перемещаться в брусьях и с помощью ходунков, а также пройдет психологическую реабилитацию, — говорит Евгений Кантарбаев, невролог Реабилитационного центра «Лесной» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курса реабилитации составляет 547 239 рублей. Семья Вадима не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Чтобы двигаться вперед, реабилитационное лечение надо продолжать. Но оно очень дорогое, а я одна воспитываю троих сыновей, с оплатой нам не справиться. Пожалуйста, помогите оплатить очередной курс! — просит Анна.

Помочь Вадиму можно по ссылке.