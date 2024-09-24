В подвале одного из домов в Новосибирске арендаторы организовали химическое производство

В подвале одного из многоэтажных домов в Новосибирске арендаторы организовали химическое производство.

Как сообщает Народный фронт Новосибирской области, организация, которая арендовала подвальное помещение, использовала его для сварочных работ, покраски и изготовления металлических конструкций. Отсутствие вентиляции и необходимых мер противопожарной безопасности не остановило арендаторов.

Договор аренды между председателем ТСЖ и арендатором был подписан несколько лет назад. Жители дома, среди которых есть дети и пожилые люди, жалуются на то, что из подвала исходит неприятный запах, который вызывает у них плохое самочувствие и даже рвоту.

Когда эксперты посетили дом, они не обнаружили запаха. Однако попасть в подвал им не удалось, так как председатель ТСЖ и управляющий домом не стали выходить на контакт. Жители обращались в жилищную инспекцию, но безрезультатно.

На площадке Народного фронта состоится совещание, посвященное возникшей проблеме, на которое будут приглашены представители власти и правоохранительные органы.

Ранее редакция сообщала о том, что дом, построенный в селе Сокур по программе расселения из аварийного жилья, уходит под землю.