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Любителей поесть выселили из хостела в Новосибирске сотрудники ГБР

  • 24/09/2024, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Любителей готовки выселили из хостела сотрудники ГБР Новосибирска
Нарушители отказались платить штраф за приготовление пищи в стенах хостела.

Сотрудники Группы быстрого реагирования (ГБР) АБ «Гвардия» выселили из хостела любителей готовить пищу.

– В хостеле, расположенном в Дзержинском районе Новосибирска, была нажата тревожная кнопка. Прибывшему на вызов экипажу ГБР-72 администратор указал на жильцов, грубо нарушающих правила проживания – мужчины приготовили в номере пищу и употребляли её, – говорится в сообщении организации.

Постояльцам было предложено прекратить трапезу и заплатить штраф, предусмотренный правилами. Однако они отказались, за что были выселены из хостела, в соответствии с теми же правилами.

Бойцы проследили за тем, чтобы нарушители покинули здание. Однако ночью в дежурную часть вновь поступил сигнал из этого учреждения. Выселенные жильцы вернулись и стали бросать в окна камешки, требуя открыть им дверь.

Когда к зданию подъехала машина ГБР, хулиганы отошли в сторону. Гвардейцы потребовали немедленно покинуть территорию охраняемого учреждения, и, несмотря на поздний час, выселенцам пришлось уйти.

Ранее редакция сообщала о том, что после ЧП в Челябинске усилят безопасность в школах Новосибирска.

Источник фото: Freepik / Автор – freepik

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : штраф хостел готовка ГБР


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