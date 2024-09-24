Любителей поесть выселили из хостела в Новосибирске сотрудники ГБР

Сотрудники Группы быстрого реагирования (ГБР) АБ «Гвардия» выселили из хостела любителей готовить пищу.

– В хостеле, расположенном в Дзержинском районе Новосибирска, была нажата тревожная кнопка. Прибывшему на вызов экипажу ГБР-72 администратор указал на жильцов, грубо нарушающих правила проживания – мужчины приготовили в номере пищу и употребляли её, – говорится в сообщении организации.

Постояльцам было предложено прекратить трапезу и заплатить штраф, предусмотренный правилами. Однако они отказались, за что были выселены из хостела, в соответствии с теми же правилами.

Бойцы проследили за тем, чтобы нарушители покинули здание. Однако ночью в дежурную часть вновь поступил сигнал из этого учреждения. Выселенные жильцы вернулись и стали бросать в окна камешки, требуя открыть им дверь.

Когда к зданию подъехала машина ГБР, хулиганы отошли в сторону. Гвардейцы потребовали немедленно покинуть территорию охраняемого учреждения, и, несмотря на поздний час, выселенцам пришлось уйти.

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