Русфонд собирает средства на курсовое лечение для четырехлетней девочки с диагнозом ДЦП

Диагноз ДЦП Вике Зайцевой врачи поставили в год.

— С тех пор мы начали регулярно возить дочь в разные клиники на процедуры, массаж, лечебную физкультуру, физиотерапию. Оплатить курсы реабилитации нам помогали родственники и друзья, а два года назад мы обращались в Русфонд, и нам быстро собрали деньги на оплату лечения. <…> Вика научилась ползать, ходить, держась за опору, и шагать с поддержкой за руку, начала говорить. Теперь для нее главная цель – научиться ходить самостоятельно! — рассказывает мама Анна Зайцева.

На весну Вике назначена операция на спинном мозге, и к ней нужно подготовиться – укрепить и растянуть определенные мышцы. В томском центре «Шаг вперед» неврологи подобрали Вике индивидуальную программу реабилитационных занятий.

— У Вики детский церебральный паралич, задержка физического развития с первого года жизни. Девочка нуждается в проведении восстановительного лечения. Его основные цели – научить Вику стоять, а затем и ходить без опоры, активизировать развитие речи, — говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 173 291 рубль. Семья Вики не может собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплатить мы не в состоянии: в семье двое детей, работает только муж. Вынуждены вновь обратиться за помощью к вам, — просит Анна.

Помочь Вике можно по ссылке.

Фото Юлии Степиной