Стоимость вывезенного из области зерна за 2022 год выросла на 25%

— По данным Федеральной таможенной службы, актуализирована информация по экспорту продукции растениеводства из Новосибирской области. За 2022 год вывезены 1,27 млн тонн на 650 млн долларов — это на 142 млн долларов больше, чем в 2021 году, — сообщил на оперативном совещании министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

С сентября железнодорожным транспортом из региона вывезены 357 тысяч тонн зерна нового урожая. В январе 2023, по словам министра, темпы пока невысокие — за 12 дней отгружены 22,7 тонн или 324 вагона, по 27 вагонов в день.

— Продолжается оценка качества и формирование товарных партий зерна для реализации урожая 2022 года на экспорт, — пояснил министр. — Проанализированы 1,29 млн тонн, из них 935 тысяч тонн пшеницы. По результатам мониторинга пшеница третьего класса составляет 58%, четвертого — 24%, пятого — 18%.

Средняя цена реализации зерна третьего класса — 11789 рублей за тонну, четвертого класса — 10121 рублей, фуражная пшеница за минувшую неделю подорожала на 240 рублей — до 8500 рублей за тонну.

Напомним, в 2021 году аграрии Новосибирской области экспортировали 839 тысяч тонн продукции на сумму 462,5 млн долларов. Из расчетного урожая 2022 года, по оценке экспертов, на экспорт необходимо отправить около 1,5 млн тонн, которые в области некому потреблять и перерабатывать.

В 2022 году регион начал наращивать экспорт зерна через районные площадки. Кроме того, Новосибирская область подключилась к проекту «Новый сухопутный зерновой коридор».

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что цены на урожай 2022 года могут отпугнуть инвесторов от проектов в агропроме.