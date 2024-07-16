Русфонд собирает средства на курсовое лечение семилетней девочки с диагнозом ДЦП

Мама Ульяны, Алина Ходорцова, рассказывает, что малышка родилась в срок, доношенной и врачи не выявили у нее никаких отклонений. Родители были счастливы и даже подумать не могли, что с девочкой что-то не в порядке. В три месяца невролог обратил внимания на небольшую задержку в развитии.

— Мы выполняли все рекомендации, и дочка стала держать голову, переворачиваться на живот. А потом развитие остановилось, и для нашей семьи началась постоянная борьба за здоровье Ульяны: обследования, поиск методов лечения и курсов реабилитации, подбор приспособлений для улучшения ее состояния. На помощь пришел Русфонд – огромное спасибо всем жертвователям! Причину заболевания врачи найти так и не смогли. Сейчас дочка не ходит, не говорит, плохо прибавляет в весе, мышцы скованны. При этом растет любознательной и жизнерадостной, любит играть с животными, подпевает, слушая музыку. Но чувствует она себя более или менее неплохо, лишь пока проходит регулярные курсы реабилитации. А стоит прекратить занятия, как состояние Ульяны ухудшается, особенно это заметно во время скачков роста, — рассказывает Алина.

По оценке врачей, у малышки хорошие перспективы для восстановления, если реабилитация будет продолжена.

— У Ульяны детский церебральный паралич, она нуждается в проведении восстановительного лечения. Мы займемся нормализацией мышечного тонуса, развитием мелкой моторики, освоением навыка опоры на стопы и предплечья, улучшением равновесия. Девочка научится сидеть с опорой на руки, перемещаться по полу за счет переворотов, — говорит невролог- реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск) Оксана Тарасенко.

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 259 797 рублей. Семья Ульяны не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Наиболее эффективная реабилитация платная, а наши финансовые ресурсы ограниченны. Я не работаю: ухаживаю за дочкой и ее двумя младшими братьями. Мы верим, что лечение даст результат – поставит Ульяну на ноги. Помогите нам, пожалуйста!— просит Алина.

Помочь Ульяне можно по ссылке.