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Валерий Науменко покинул пост директора «Горфонтана» в Новосибирске

  • 16/07/2024, 11:50
Автор: Артем Рязанов
Валерий Науменко покинул пост директора «Горфонтана» в Новосибирске
Отставка руководителя может быть связана с масштабными перестановками в мэрии.

Директор «Горфонтана» Валерий Науменко покинул свой пост. 15 июля он провёл последний рабочий день.

— Эти годы были для меня невероятно значимыми, — написал Науменко в социальных сетях.

Он подчеркнул, что за каждым фонтаном стоит множество людей, которые вместе работают, преодолевают трудности, чтобы создавать красоту. Экс-директор также отметил, что под руководством нового руководителя учреждение будет продолжать развиваться.

Имя преемника пока не назвали. О своих дальнейших планах бывший директор тоже скромно промолчал.

Отметим, что Валерий Науменко стал начальником «Горфонтана» в 2017 году.

Ранее редакция сообщала о том, что министр Новосибирской области Евгений Лещенко уходит в отставку.

Источник фото: Freepik / Автор — bedneyimages

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Рубрики : Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : покинул пост Горфонтан


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