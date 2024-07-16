Валерий Науменко покинул пост директора «Горфонтана» в Новосибирске

Директор «Горфонтана» Валерий Науменко покинул свой пост. 15 июля он провёл последний рабочий день.

— Эти годы были для меня невероятно значимыми, — написал Науменко в социальных сетях.

Он подчеркнул, что за каждым фонтаном стоит множество людей, которые вместе работают, преодолевают трудности, чтобы создавать красоту. Экс-директор также отметил, что под руководством нового руководителя учреждение будет продолжать развиваться.

Имя преемника пока не назвали. О своих дальнейших планах бывший директор тоже скромно промолчал.

Отметим, что Валерий Науменко стал начальником «Горфонтана» в 2017 году.

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