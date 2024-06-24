Начальником департамента инвестиций и потребрынка мэрии Новосибирска назначен Александр Морозов

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства. Им стал Александр Морозов. Согласно распоряжению, он приступил к работе в новой должности сегодня, 24 июня.

40-летний уроженец Колывани работал в комитете поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, управлении предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска. Более шести лет руководил бизнес-инкубатором, был директором МАУ города Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства».

Напомним, экс-начальника департамента мэрии Виталия Витухина задержали 3 июня. До официальной отставки с поста чиновник не доработал всего 3 дня. По версии следствия, подсудимый принимал участие в отчуждении земельных участков и объектов недвижимости на территории Заельцовского кладбища из муниципальной в частную собственность. Ущерб муниципалитета оценивается в 50 миллионов рублей. В отношении Витухина возбуждено два уголовных дела. Суд отправил его в СИЗО.

Ранее редакция сообщала, что Иосиф Кодалаев стал главой департамента транспорта Новосибирска. Ранее он возглавлял «Гормост».