Русфонд собирает средства на лечение 11-летней девочки с диагнозом аутизм

После рождения у Златы были проблемы со сном, а к полутора годам она утратила уже приобретенные навыки – перестала говорить, смотреть в глаза и откликаться на имя. Сторонилась детей, негативно реагировала на любые прикосновения и громкие звуки. В четыре года врачи диагностировали у нее аутизм.

— Мы посещали неврологов, логопедов, дефектологов, психологов в частных и государственных медцентрах, но подход к Злате они найти не могли. Дочка не шла на контакт ни с детьми, ни со взрослыми. В АВА-центре, куда мы обратились за помощью, ее учили общаться с детьми в группе, играть, выполнять инструкции педагога. В результате Злата смогла учиться в школе – в инклюзивной среде с тьюторским сопровождением. Сейчас дочка занимается адаптивным тхэквондо, катается на роликах, коньках и лыжах. Она добрый ребенок, тянется к другим детям и очень расстраивается, когда ее не понимают и отвергают. Главной проблемой по сей день остается отсутствие речи, — рассказывает мама Златы Елена Ильина.

Врачи говорят, что для серьезных сдвигов необходим интенсивный курс АВА-терапии – ежедневные продолжительные занятия.

— У Златы расстройство аутистического спектра, выраженный дефицит навыков коммуникации, ей трудно взаимодействовать с детьми, педагогами и даже с мамой. Девочка нуждается в интенсивных занятиях по методу АВА-терапии. Это поможет ей в формировании важных социальных и бытовых навыков, — говорит Наталия Мальтинская, поведенческий аналитик, дефектолог АВА-центр «Диада+» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 225 694 рубля. Семья Златы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Я воспитываю дочку одна и оплатить его не могу. Очень надеюсь на помощь! — просит Елена.

Помочь Злате можно по ссылке.