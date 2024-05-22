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Компании, добывающие лечебные грязи, смогут претендовать на господдержку в Новосибирске

  • 22/05/2024, 09:05
Автор: Юлия Данилова
Компании, добывающие лечебные грязи, смогут претендовать на господдержку в Новосибирске
Сейчас курортно-санаторные организации не могут ее получить из-за лицензий на добычу полезных ископаемых.

В федеральный закон №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» вносятся поправки для поддержки бизнеса, осуществляющего добычу лечебных грязей, которые используются в лечебных целях.

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— В ходе правоприменения норм закона о поддержке МСП некоторые санаторно-курортные организации Новосибирской области, осуществляя социально-значимую деятельность и являясь субъектами малого предпринимательства, оказались лишены права на получение господдержки, которая предусмотрена 209-ФЗ, — констатировал министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров. — Данный факт связан с наличием у этих организаций лицензий на добычу полезных ископаемых, а именно лечебных грязей. По законодательству господдержка не может оказываться компаниям МСП, которые осуществляют производство подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых. Исключение для курортно-санаторных организаций федеральным законом не предусмотрено, хотя лечебные грязи не включены в перечень общераспространенных полезных ископаемых Новосибирской области, утвержденный Минприроды.

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При этом Гончаров напомнил, что в прошлом году в 209-ФЗ было введено исключение для минеральных питьевых вод, а по федеральному законодательству минеральные воды и лечебные грязи относятся к природным лечебным ресурсам.

— Законопроектом предлагается ввести исключение для санаторно-курортных организаций в части возможности предоставления мер господдержки в рамках 209-ФЗ, — пояснил министр.

Депутаты регионального парламента поддержали эти корректировки.

На территории Новосибирской области на сегодняшний день работают 22 санатория.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области построят два крупных санатория.

Фото freepik , автор: racool-studio.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : санатории Новосибирска лечебные грязи господдержка


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