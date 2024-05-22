Компании, добывающие лечебные грязи, смогут претендовать на господдержку в Новосибирске

В федеральный закон №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» вносятся поправки для поддержки бизнеса, осуществляющего добычу лечебных грязей, которые используются в лечебных целях.

— Законопроектом предлагается ввести исключение для санаторно-курортных организаций в части возможности предоставления мер господдержки в рамках 209-ФЗ, — пояснил министр.

При этом Гончаров напомнил, что в прошлом году в 209-ФЗ было введено исключение для минеральных питьевых вод, а по федеральному законодательству минеральные воды и лечебные грязи относятся к природным лечебным ресурсам.

Депутаты регионального парламента поддержали эти корректировки.

На территории Новосибирской области на сегодняшний день работают 22 санатория.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области построят два крупных санатория.