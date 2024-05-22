Компании, добывающие лечебные грязи, смогут претендовать на господдержку в Новосибирске

В федеральный закон №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» вносятся поправки для поддержки бизнеса, осуществляющего добычу лечебных грязей, которые используются в лечебных целях.
— Законопроектом предлагается ввести исключение для санаторно-курортных организаций в части возможности предоставления мер господдержки в рамках 209-ФЗ, — пояснил министр.
Депутаты регионального парламента поддержали эти корректировки.
На территории Новосибирской области на сегодняшний день работают 22 санатория.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области построят два крупных санатория.
Фото freepik , автор: racool-studio.
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