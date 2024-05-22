Мигранты попали под уголовное дело за укрывательство соотечественников под Новосибирском

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных специалистов.

На одном из предприятий Карасукского района проверка выявила 4 мигрантов, которые незаконно находились в нашей стране.

― Установлено, что два иностранных гражданина, заведомо зная, что у четырех ранее им знакомых иностранных граждан в октябре-ноябре 2023 года закончилась регистрация и они обязаны покинуть территорию России, в период с января по май 2024 года организовали на территории Баганского и Карасукского районов их незаконное пребывание, ― сообщает прокуратура Новосибирской области.

Соотечественники обеспечили нарушителям рабочие места, купили им одежду и выплачивали зарплату.

МВД возбудило в отношении работодателей уголовное дело по статье «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Нелегалов выдворили на родину, а подозреваемых задержали.