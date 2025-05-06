Русфонд собирает средства на лечение 6-летнего ребенка с диагнозом энцефалопатия

По словам родителей, Максим развивался нормально, разве что мало гулил и лепетал. А в год мальчик вдруг перестал откликаться на свое имя, произносить новые звуки.
— Мы начали обращаться к врачам, проходить обследования. В итоге у сына выявили поражение центральной нервной системы и высокий риск развития аутизма. Мы сразу же начали активные занятия с разными специалистами. Благодаря лечению сын стал лучше понимать речь, появились первые фразы, он пошел в детский сад. Но есть большие проблемы с распознаванием эмоций и концентрацией внимания, ребенку сложно сосредоточиться, — рассказывает мама Максима Наталья Батомункуева.
По словам врачей, У Максима энцефалопатия развития с нарушением речи, поведения, навыков коммуникации.
— Мальчик нуждается в интенсивной программе абилитации: системе лечебных и коррекционных психолого-педагогических занятий, направленных на развитие речи, обучение взаимодействию с семьей и сверстниками, формирование бытовых навыков, — говорит Ольга Толопило, невролог Медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск).
По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 248 354 рубля. Семья Максима не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.
— Оплату нам сейчас не осилить: работает только муж – он инженер в научном институте, – в семье четверо детей. Пожалуйста, помогите! — просит Наталья.
Помочь Максиму можно по ссылке.
Фото из архива семьи
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