Русфонд собирает средства на лечение 6-летнего ребенка с диагнозом энцефалопатия

По словам родителей, Максим развивался нормально, разве что мало гулил и лепетал. А в год мальчик вдруг перестал откликаться на свое имя, произносить новые звуки.

— Мы начали обращаться к врачам, проходить обследования. В итоге у сына выявили поражение центральной нервной системы и высокий риск развития аутизма. Мы сразу же начали активные занятия с разными специалистами. Благодаря лечению сын стал лучше понимать речь, появились первые фразы, он пошел в детский сад. Но есть большие проблемы с распознаванием эмоций и концентрацией внимания, ребенку сложно сосредоточиться, — рассказывает мама Максима Наталья Батомункуева.

По словам врачей, У Максима энцефалопатия развития с нарушением речи, поведения, навыков коммуникации.

— Мальчик нуждается в интенсивной программе абилитации: системе лечебных и коррекционных психолого-педагогических занятий, направленных на развитие речи, обучение взаимодействию с семьей и сверстниками, формирование бытовых навыков, — говорит Ольга Толопило, невролог Медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 248 354 рубля. Семья Максима не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплату нам сейчас не осилить: работает только муж – он инженер в научном институте, – в семье четверо детей. Пожалуйста, помогите! — просит Наталья.

Помочь Максиму можно по ссылке.