В Новосибирске предложили установить новые памятники Сталину

Предложение об установке в Новосибирске памятников Иосифу Сталину вновь выдвинул депутат регионального парламента от КПРФ Роман Яковлев.

— В этом году 80-ая годовщина победы на нашей, советского народа и Красной армии в Великой Отечественной войне. В преддверии знакового юбилея особенно важным становится сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории и патриотическое воспитание молодежи. Учитывая вклад в победу Верховного главнокомандующего, председателя Госкомитета обороны Иосифа Виссарионовича Сталина, коммунисты, совместно с общественными организациями Новосибирска, выступили с инициативой установки на главном монументе Новосибирска — Монументе Славы — памятника Сталину, — сообщил Яковлев.

Он также отметил, что в процессе работы ряд общественных организаций предлагали рассмотреть возможность установки еще одного памятника в Центральном парке.

Депутат сообщил, что по поручению мэра Новосибирска Максима Кудрявцева эти предложения были рассмотрены в департаменте культуры. Предложен алгоритм выбора для реализации проекта и решения о месте установки памятника.

— Следующий шаг — создание рабочей группы для выбора места размещения памятника. Прошу мэра Новосибирска создать рабочую группу, а также войти в состав комиссии для окончательной проработки инициативы и сохранения исторической памяти. Уверен, что данная инициатива будет поддержана большинством жителей города, — подчеркнул Роман Яковлев.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив отметил, что это городская тематика и предложил депутату обращаться к мэру и в горсовет Новосибирска, чтобы они разбирались нужно создавать памятник или нет.

Напомним, единственный в Новосибирске памятник Иосифу Сталину после долгих обсуждений и согласований был открыт в мае 2019 года на улице Большевистской, 29 у здания обкома КПРФ (на базовом фото). Общественники предлагали его разместить возле здания Дома офицеров на Красном проспекте, но это предложение не поддержало Минобороны РФ.

Инициативная группа жителей Новосибирска добивалась установки памятника Сталину с лета 2016 года. Художественный совет Новосибирска не исключал, что его появление вызовет отрицательную реакцию у значительной части жителей города и будет провоцировать на вандализм.

В конце 2024 года Роман Яковлев уже выступал с предложением установить памятник Сталину на Монументе Славы, но получил отказ. Власти Новосибирска сообщали, что данный объект является культурным наследием регионального значения, и любые изменения в его оформлении невозможны. После отказа Яковлев предложил разместить его в Центральном парке Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что в Росреестре учтены более 650 памятников, посвященных сибирякам-героям ВОВ.