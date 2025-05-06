Рекламодателям

В Новосибирске предложили установить новые памятники Сталину

  • 06/05/2025, 13:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске снова предложили установить памятник Сталину
Инициаторы настаивают на создании рабочей группы для выбора места их размещения

Предложение об установке в Новосибирске памятников Иосифу Сталину вновь выдвинул депутат регионального парламента от КПРФ Роман Яковлев.

— В этом году 80-ая годовщина победы на нашей, советского народа и Красной армии  в Великой Отечественной войне. В преддверии знакового юбилея особенно важным становится сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории и патриотическое воспитание молодежи. Учитывая вклад в победу Верховного главнокомандующего, председателя Госкомитета обороны Иосифа Виссарионовича Сталина, коммунисты, совместно с общественными организациями Новосибирска, выступили с инициативой установки на главном монументе Новосибирска — Монументе Славы — памятника Сталину, — сообщил Яковлев.

Он также отметил, что в процессе работы ряд общественных организаций предлагали рассмотреть возможность установки еще одного памятника в Центральном парке.

Депутат сообщил, что по поручению мэра Новосибирска Максима Кудрявцева эти предложения были рассмотрены в департаменте культуры. Предложен алгоритм выбора для реализации проекта и решения о месте установки памятника.

— Следующий шаг — создание рабочей группы для выбора места размещения памятника. Прошу мэра Новосибирска создать рабочую группу, а также войти в состав комиссии для окончательной проработки  инициативы и сохранения исторической памяти. Уверен, что данная инициатива будет поддержана большинством жителей города, — подчеркнул Роман Яковлев.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив отметил, что это городская тематика и предложил депутату обращаться к мэру и в горсовет Новосибирска, чтобы они разбирались нужно создавать памятник или нет.

Напомним, единственный в Новосибирске памятник Иосифу Сталину после долгих обсуждений и согласований был открыт в мае 2019 года на улице Большевистской, 29 у здания обкома КПРФ (на базовом фото). Общественники предлагали его разместить возле здания Дома офицеров на Красном проспекте, но это предложение не поддержало Минобороны РФ.

Инициативная группа жителей Новосибирска добивалась установки памятника Сталину с лета 2016 года. Художественный совет Новосибирска не исключал, что его появление вызовет отрицательную реакцию у значительной части жителей города и будет провоцировать на вандализм.

В конце 2024 года Роман Яковлев уже выступал с предложением установить памятник Сталину на Монументе Славы, но получил отказ. Власти Новосибирска сообщали, что данный объект является культурным наследием регионального значения, и любые изменения в его оформлении невозможны. После отказа Яковлев предложил разместить его в Центральном парке Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что в Росреестре учтены более 650 памятников, посвященных сибирякам-героям ВОВ. 

Фото 2ГИС, автор: Alexey Lugovs.

451

Рубрики : Власть История Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Памятник Сталину депутаты


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Михаил Швецов, основатель и СЕО УК «Миротель», совладелец отеля «Миротель»

Михаил Швецов: Используя ИИ, нужно не забывать о критическом мышлении

Нейросеть может предложить варианты, которые не придут в голову человеку, но окончательный выбор должен сделать предприниматель
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Активность иностранного бизнеса в России превысила досанкционный уровень
6/05/25 16:10
Бизнес
Первая компания в Новосибирской области получила статус утилизатора
6/05/25 16:00
Бизнес Экология
Осторожно, фишинг: мошенники активизировались в преддверии праздников
6/05/25 15:45
Финансы
Новосибирцев предлагают штрафовать за экстремальные выходки детей
6/05/25 15:00
Общество Право&Порядок
Депутаты Заксобрания поддержали изменения в бюджет Новосибирской области
6/05/25 14:26
Власть
Апелляция поддержала Арановского в споре по подсобному хозяйству под Новосибирском
6/05/25 14:00
Бизнес Право&Порядок
Русфонд собирает средства на лечение 6-летнего ребенка с диагнозом энцефалопатия
6/05/25 13:51
Общество
В Новосибирске предложили установить новые памятники Сталину
6/05/25 13:00
Власть Город История
На концессионные школы в Новосибирске облбюджет направит 3,8 млрд рублей
6/05/25 12:30
Бизнес Власть Образование
Трасса «Новосибирск - Кочки - Павлодар» под Новосибирском перекрыта
6/05/25 12:15
Происшествия Транспорт
В приют для животных в Новосибирске покупают модульные здания
6/05/25 12:00
Власть Общество
Для достройки двух поликлиник в Новосибирске выделят 3,5 млрд рублей
6/05/25 11:30
Бизнес Власть Медицина
Проект застройки 700 га земли в Кировском районе подготовят в Новосибирске
6/05/25 11:00
Власть Недвижимость
Более четырех млн заплатят за техобеспечение «Бессмертного полка» в Новосибирске
6/05/25 10:30
Бизнес Власть Город
В Новосибирске не нашли подрядчика на видеосъемку ЕГЭ
6/05/25 10:00
Бизнес Власть Образование
Новосибирский эксперт рассказала, как вывести нелегалов с серого рынка труда
6/05/25 9:00
Бизнес Власть Право&Порядок ПроБизнес
Почти семь тысяч новосибирцев отказываются от самозапрета на кредиты
5/05/25 19:33
Общество Финансы
В СберТройке уточнили сроки установки новых валидаторов в метро Новосибирска
5/05/25 19:00
Бизнес Власть Общество Транспорт
За ландшафтный дизайн из покрышек автомобилей в Новосибирске выпишут штраф
5/05/25 18:30
Бизнес Власть Общество
«Письма с фронта» получают новосибирцы на улицах города
5/05/25 18:00
Город История Культура
Популярное
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на май 2025
30/04/25 11:25
Больного сокола спасла художница из Новосибирска
29/04/25 15:30
В Новосибирске на дороге с Гусинобродском кладбище пробка
27/04/25 15:30
Новосибирский эпидимиолог рассказал, какие заболевания могут вызывать кашель с кровью
25/04/25 13:30
В Нижегородской области предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии
24/04/25 17:45
Новости компаний
Подвигам сибиряков на фронте и в тылу посвящены работы в конкурсе журналистов
5/05/25 17:47
Банк Уралсиб стал партнером выставки «Победителям посвящается!»
30/04/25 10:25
Банк Уралсиб стал партнером региональных конных соревнований
29/04/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса
25/04/25 10:16
Банк Уралсиб принял участие в мероприятиях по финансовой грамотности в Кемеровской области
24/04/25 9:25
Банк Уралсиб рассказал о Топ-8 самых частых покупок по картам
22/04/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска