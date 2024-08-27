Русфонд собирает средства на лечение шестилетнего мальчика с диагнозом аутизм

Двойняшки Милана и Руслан родились в срок. В полтора года Руслан начал произносить первые слова, но вдруг речь пропала, мальчик перестал откликаться на имя и смотреть в глаза.

— Неврологи нашей поликлиники убеждали, что поводов для беспокойства нет, надо подождать и все наладится. Но сын не говорил, не замечал других людей, у него появились повторяющиеся движения. Я стала возить Руслана на консультации к платным врачам и на обследования. Ему диагностировали аутизм. После занятий по методу АВА-терапии он смог пойти в детский сад, сейчас знает числа до ста, русский и английский алфавиты, умеет читать, хорошо плавает в бассейне, — рассказывает мама Екатерина Вологодских.

Руслану необходимо продолжать интенсивные занятия по методу АВА-терапии.

— Задачи ближайшего курса – развитие речи, обучение взаимодействию с семьей и сверстниками, коррекция пищевого поведения. Занятия помогут мальчику легче адаптироваться в школе, — говорит Наталия Мальтинская, поведенческий аналитик, дефектолог АВА-центр «Диада+» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 225 694 рубля. Семья Руслана не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— К сожалению, следующий курс АВА-терапии мы не можем себе позволить из-за нехватки средств. В семье трое детей, муж на пенсии, подрабатывает сварщиком, но доходы скромные. Пожалуйста, помогите Руслану! — просит Екатерина.

Помочь Руслану можно по ссылке.