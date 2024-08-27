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Как птица феникс: лайфхаки падений и взлетов из бизнес-практики предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ»

  • 27/08/2024, 11:49
Как птица феникс: лайфхаки падений и взлетов из бизнес-практики предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ»
Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» запустило формат встреч предпринимателей под названием «Говорит и показывает ОПОРА».

Истории о доверии и предательстве, делегировании, человеческом факторе, отношениях на работе — опытом падений и взлетов поделились новосибирские предприниматели на встрече «ОПОРЫ РОССИИ».

Первое мероприятие цикла прошло на площадке Veranda by DI. В нем приняли участие 160 предпринимателей, 12 из них рассказали свои истории.

По мнению вице-президента Ассоциации малоформатной торговли, исполнительного директора Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталии Кошелевой, первый опыт оказался удачным. По ее словам, об этом говорит и количество членов «ОПОРЫ», пришедших на встречу, и темы, что они поднимали в своих выступлениях.

Как птица феникс: лайфхаки падений и взлетов из бизнес-практики предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ»

— Было много жизненных историй, выводы из которых могут быть полезны другим предпринимателям, имеющим схожие вопросы в своем бизнесе. Это может быть, например, тема с регистрацией товарного знака, которую многие компании откладывают на потом, хотя споры, связанные с интеллектуальными правами, могут поставить крест на бизнесе, — комментирует собеседница Infopro54. — Между тем при помощи господдержки регистрацию можно провести быстро и недорого.

Над подготовкой «Говорит и показывает ОПОРА» работала большая команда во главе с членом совета, руководителем комитета по маркетингу, рекламе и PR Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» Марией Гараниной. Наталия Кошелева призналась, что тоже сделала три звонка с предложением выступить, и все собеседники дали согласие.

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— На мой взгляд, предприниматели сегодня делятся на две группы. В первую входят те, кто понимают: двигаясь вместе, рассказывая про свои победы и неудачи, можно получить обратную связь, найти партнеров и за счет этого стать сильнее и идти на шаг впереди более закрытых коллег, считающих, что вся их деятельность скрыта вуалью коммерческой тайны, — рассуждает Наталия Кошелева. — Я наблюдаю за представителями этих групп и вижу, что первые быстрее развиваются и трансформируются. Мы живем в такое время, когда перемены происходят каждый день, и очень важно их хотя бы осознавать, чтобы быстро менять условия своей работы. Если нужно получить знания, можно пойти в ВУЗ. Это классно, но долго. Есть короткие курсы, дающие возможность нетворкинга, и встречи с другими людьми, заинтересованными в этой теме. Но встреча именно про лайфхаки в бизнесе — это совсем другие скорости. Это возможность оценить разные ситуации, задать вопрос и сразу получить обратную связь, примерить на себя решение. По сути, это самый настоящий мозговой штурм. Думаю, это еще одна причина, по которой наш новый формат вызвал такой интерес.

Собеседница редакции подчеркнула: когда предприниматель рассказывает про неудачу в бизнесе, он не жалуется или констатирует, какой он неудачник, а комментирует, как ему удалось выйти из данной ситуации, решить проблему.

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— Для меня это история про птицу феникса, — говорит Кошелева. — Лично мне особенно зашли три истории от спикеров: Владимира Буркова, Яны Пузыревской и Владимира Бурденюка. Моим соседям — другие, то есть все зависит от того, кому какая тема срезонировала.

Новосибирцы намерены продолжать встречи в формате «Говорит и показывает ОПОРА». Ближайшая намечена на декабрь 2024 года.

— Желающих выступить много, как и тех, кто хочет принять участие во встрече. В принципе, мы открыты и для спикеров со стороны, если будет возможность принять их в рамках встречи. Дело в том, что в рамках мероприятий «ОПОРЫ РОССИИ» в приоритете  в качестве участников —  члены организации, а в состав реготделения уже входят 850 предпринимателей, так что есть риск, что стороннему эксперту может просто не хватить места, — поясняет Кошелева.

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Спикерами встречи «Говорит и показывает ОПОРА» стали представители разных отраслевых комитетов и комиссий отделения и партнеры мероприятия:

  • Владимир Бурков, директор IT-компании Business Upgrade,
  • Татьяна Щербакова, руководитель отдела развития партнерского канала «Промсвязьбанк»,
  • Петр Смиренко, генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра»,
  • Яна Пузыревская, директор, учредитель офтальмологической клиники «DОК. Клиника Пузыревского»,
  • Алла Леушина, основатель, директор HR центра Аллы Литвиновой,
  • Виктор Остахов, директор по развитию ООО «Империал Групп»,
  • Анна Сидевич, директор Anna Sidevich Catering,
  • Евгений Бурденюк, генеральный директор ГК «Отелит Development»,
  • Артем Трифонов, директор Агентства недвижимости «Адамант 54»,
  • Елена Хайлук, руководитель сети магазинов «Бьютиголик»,
  • Дмитрий Матющенко, управляющий партнер «Студии брендинга S.MORE», владелец видеопродакшна TALK, совладелец сервиса по ремонту и реставрации обуви PARABOOTS,
  • Петр Андриянов, ООО «Академия профессионального управления»,
  • Игорь Салов, директор по развитию ООО «ЗАО СМС» и Председатель Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ».

Организатор: Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», комитет по маркетингу, рекламе и PR при поддержке ПАО «Промсвязьбанк».

Благодарим партнеров мероприятия: IT-компания Business Upgrade, ГК «Отелит Development», компания «СКБ Контур», компания ITConstruct, «Dok. клиника Пузыревского», типография «Атмосфера», оформление праздника Stol_prazdnik, минеральная вода «Легенда Сибири», брендиговое агентство Untwist, Infopro54, «Меди Лэнд», «Фабрика красоты и здоровья», информационно-аналитический портал Infopro54.ru,  «Континент Сибирь», частный детский сад с мягкой адаптацией BAMBINI-CLUB, колл-центр «Дзынь».

Фотографии предоставлены, НО «Опора России». Автор фото: Вадим Винкевич

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : предпринимательство в России Опора России


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