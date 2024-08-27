Мертвый убийца лишил сына 1 млн рублей под Новосибирском

В Бердске приставы взыскали с наследника должника 1 миллион рублей за причиненный моральный вред семье погибшего. Сибиряк 10 лет назад совершил убийство. По решению суда он должен был выплатить потерпевшим компенсацию за причиненные страдания. Но выйдя из тюрьмы, мужчина внезапно умер. Его экс-супруга и сын вступили в наследство.

– В связи со смертью должника, в суд было подано ходатайство о замене стороны исполнительного производства, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Суд удовлетворил требование и определил новых участников — супругу и сына.

В ходе проверки имущественного положения должников у сына на банковском счете были обнаружены денежные средства, которые списали. Со взыскателем произведен расчет, исполнительное производство окончено.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы за долги арестовали часть поля в Новосибирской области.