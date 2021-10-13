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Решение по регоператору может быть принято до конца года

  • 13/10/2021, 16:05
Автор:
Новости Новосибирска
Ранее глава региона не исключал, что компания может смениться.

— Моя позиция (По отношению к конкретному регоператору — ООО «Экология Новосибирск». — Ред.) не изменилась. Я допускаю расторжение контракта при неисполнении обязательств. Над этим сейчас работает министерство ЖКХ, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По его словам, решение о судьбе регоператора может быть принято до конца 2021 года.

Напомним, в середине августа в прямом эфире Травников не исключил, что договор с «Экологией-Новосибирск» (входит в ГК «ВИС) может быть расторгнут, так как регоператор не выполняет обязательства по вывозу мусора. Он сообщал, что поручил Министерству ЖКХ и проектной дирекции подготовить документы по расторжению контракта с регоператором. Впрочем, губернатор добавлял, что это произойдет, «если власти региона не увидят изменения ситуации к лучшему». В таком случае регоператор поменяется уже в 2022 году.

На заседании комитета по строительству и ЖКХ Заксобрания Новосибирской области претензии к работе регоператора высказала Контрольно- счетная палата. В частности, аудитор Валерий Алехин отметил, что по итогам проверяемого периода регоператор осуществлял вывоз ТКО из 787 населенных пунктов региона (всего населенных пунктов — 1565), где проживают 2,7 млн человек (93,6% населения области) и зарегистрированы более 20 тысяч юрлиц. «Экология-Новосибирск» обслуживала 1,163 млн лицевых счетов физлиц и более 22 тысяч юрлиц. Уровень собираемости платежей за услуги от потребителей в 2019-2020 годах составил 85,4% (по физлицам — 83,8%, по юрлицам — 91,3%). Кроме того, результат опроса глав муниципальных образований, проведенный КСП, показал низкий охват потребителей реальными услугами по утилизации ТКО в ряде населенных пунктов. В некоторых из них во время морозов мусоровоз не приезжал по 2-3 недели.

В ответ министр ЖКХ Денис Архипов пояснил, что большая часть выявленных замечаний уже устранена, а с 1 октября ведомство начнет проверку проведенных регоператором мероприятий.

Напомним, часть замечаний, которые сегодня предъявляются к «Экологии-Новосибирск», связана с отсутствием полигонов по утилизации ТКО, которые компания должна была построить в рамках концессии.

Фото редакции

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : регоператор концессия вывоз мусора бизнес


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