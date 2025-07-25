Русская община обратилась к Бастрыкину из-за нападений мигрантов в Новосибирске

Русская община Новосибирска обратилась через соцсети к правоохранительным органам и главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они рассказали о нападениях мигрантов на посетителей торгового центра «Сан Сити» около площади Маркса.

По данным общины, ещё в 2024 году посетители ТЦ сообщали о банде выходцев из одной из стран ближнего зарубежья.

— Мы начали наблюдение за ситуацией и выяснили, что там действует целый мигрантский интернационал, — говорится в обращении.

В общине утверждают, что нападения происходят по национальному признаку.

Русская община просит следственный комитет и лично Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. Они предложили изучить отказы в возбуждении дел и опросить пострадавших заново. В организации заявили, что аналогичные проблемы наблюдаются и в других торговых центрах Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что на Хилке в Новосибирске разогнали торговцев овощами и фруктами. Товар был изъят.