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В Новосибирске растёт спрос на кладовые

  • 25/07/2025, 13:00

кладовая
Их средняя цена составляет 200 тысяч рублей

На фоне все большего уменьшения средней площади квартир и отсутствия балконов в части новостроек, в регионе поддерживается стабильный спрос на подсобные помещения, так называемые келлеры. И пока новосибирские застройщики фиксируют серьезнейшее падение продаж на рынке жилой недвижимости, кладовые довольно охотно раскупаются горожанами.

По данным Dataflat.ru, за прошлый год продажи помещений для хранения в целом по стране выросли на 17%. При этом наибольшей популярностью кладовые пользовались в жилье комфорт-класса — на 34,1%. Следом идут бизнес- и премиум-класс, продажи в которых выросли на 25,9 и 35% соответственно. И даже в этом году, когда в центральной России продажи келлеров серьезно снизились (по данным «НДВ Супермаркет недвижимости» и ГК «Страна Девелопмент» с января по июнь на 18,1% год к году), в столице Сибири фиксируется стабильный рост на такие объекты недвижимости. Об этом Infopro54 рассказал руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Азат Ибрагимов.

— Кладовки продаются неплохо. Чаще всего такие лоты приобретают в новостройках. Их средняя площадь составляет 2-3 квадрата. Средняя цена — 200 тысяч рублей. В формировании стоимости учитывается локация здания, качество строительных материалов, также, как и в квартирах, — говорит эксперт.

Сейчас многие дома строятся по идентичному проекту, предполагающему очень маленькие балконы, так называемые французские. Внутри квартир кладовые не предусмотрены, в лучшем случае там есть гардеробные. Поэтому хранить какой-то дополнительный инвентарь людям фактически негде. К тому же уменьшается общая площадь квартир. По подсчетам «Дом.РФ», за 20 лет этот показатель сократился на 36%, до 51 квадратного метра.

— В такой ситуации выручает как раз кладовка, когда все необходимое находится в шаговой доступности и при этом не захламляет квартиру. Чаще всего они располагаются на одном этаже с паркингом, реже – чуть ниже. Поэтому нередко такие небольшие помещения приобретают для хранения автомобильных принадлежностей, — продолжает собеседник Infopro54.

В связи с этим довольно часто совершаются сделки, когда клиент покупает сразу квартиру, парковку и кладовку, резюмирует он.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке Новосибирска продолжает расти количество непроданных квартир в новостройках. На начало июня у застройщиков зависли 76,6 тысяч лотов. Это 5,1 тысяч больше, чем на начало 2025 года.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : недвижимость Кладовые


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