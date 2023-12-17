Рыбак спас девушку, провалившуюся под лед в Новосибирске

Чудесное спасение произошло утром 17 декабря.

— Посередине реки Обь в Заельцовском районе шла девушка, — говорится в сообщении.

Она проходила по опасному месту около промоины. Тут же на место выдвинулись спасатели. Но не успели вовремя, 18-летняя девушка провалилась под лед. Однако на помощь вовремя подоспел рыбак, заметивший ее. Он вытащил ее на сани. К этому моменту на место происшествия приехали спасатели. Они оказали первую помощь, сибирячку передали врачам.

Благодаря действиям рыбака, трагедии удалось избежать.

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