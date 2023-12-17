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Рыбак спас девушку, провалившуюся под лед в Новосибирске

  • 17/12/2023, 17:04
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Рыбак спас девушку провалившуюся под лед в Новосибирске
18-летняя девушка гуляла по льду Оби.
Рыбак спас девушку, провалившуюся под лед. Об этом сообщает пресс-служба спасателей МАСС.

Чудесное спасение произошло утром 17 декабря.

— Посередине реки Обь в Заельцовском районе шла девушка, — говорится в сообщении.

Она проходила по опасному месту около промоины. Тут же на место выдвинулись спасатели. Но не успели вовремя, 18-летняя девушка провалилась под лед. Однако на помощь вовремя подоспел рыбак, заметивший ее.  Он вытащил ее на сани. К этому моменту на место происшествия приехали спасатели. Они оказали первую помощь, сибирячку передали врачам.

Благодаря действиям рыбака, трагедии удалось избежать.

Ранее редакция сообщала о том, что троллейбус № 7 с пассажирами врезался в столб в Новосибирске.

Фото со страницы спасателей МАСС в Вконтакте 

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : спасатели рыбак Провалилась под лед


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