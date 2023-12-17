Жители одного из домов остались без отопления в Новосибирской области

В Искитиме жители дома №22 в Северном микрорайоне из-за коммунальной аварии остались без отопления. Причина — прорвало трубы теплоносителя. Об этом сообщает мэр города Сергей Завражин в Телеграм.
— Введен режим повышенной готовности, — говорится в сообщении главы города.
На данный момент разработан план мероприятий, также привлечены социальные службы с целью решения вопроса временного расселения жителей.
Как заявил Завражин, делается все возможное для скорейшего решения проблемы. Он отметил, что ситуация находится на его личном контроле.
Ранее редакция сообщала о том, что без тепла остались НГУ и физматшкола в Новосибирск.
Фото: Freepik — freepik
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