В Новосибирской области явка на довыборах на 15:00 составила 10%

По состоянию на 15.00 17 декабря в Новосибирской области на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Новосибирска по одномандатному округу № 40 составила 11,98% (3567 избирателей), по округу № 49 – 12,97% (2929 избирателей). Об этом сообщил областной избирком.

Напомним, всего на участие в довыборах заявились 22 человека, которые прошли этап выдвижения. В итоге избирательная комиссия зарегистрировала 14 кандидатов. Отказ в регистрации получили восемь человек.

Голосование на довыборах в городской Совет депутатов стартовало 15 декабря. В воскресенье, 17 декабря, свой голос отдал мэр города Анатолий Локоть.

На довыборах в совет депутатов Венгеровского района на 15.00 проголосовало 50% (219 избирателей); рабочего поселка Сузун Сузунского района – 15,27% (473 избирателя); Бердска – 11,95% (413 избирателей).

Ранее редакция сообщала о том, что на довыборы в горсовет Новосибирска явка пока слабая.