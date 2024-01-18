«Рыдали даже старшеклассники»: ученики новосибирской гимназии № 10 рассказали о пожаре

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в подвале гимназии № 10, где располагалась частная охранная школа. Сейчас спасатели занимаются поиском погибшего. По предварительной информации, из помещения не успел эвакуироваться один охранник.

Сразу после возгорания администрация гимназии вывела на улицу всех детей и педагогов ― около 800 человек.

― Мы с моей одноклассницей после дежурства возвращались на урок по коридору и увидели, что из кабинета продленки валит дым. Мы подумали, что это неудавшийся эксперимент «Вулкан». Вышли учителя и сказали эвакуироваться. Некоторые успели забрать свои вещи, а кто-то выбежал раздетый. Нас собрали в Красном Факеле, мы успокаивали малышей, которые напугались и плакали. Рыдали даже старшеклассники, потому что сразу было непонятно все ли успели выйти. Нам сказали, что кто-то все-таки погиб, ― рассказали журналисту Infopro54 ученицы гимназии.

Сейчас всех детей распустили по домам. На месте работают оперативные службы и правоохранительные органы. Для контроля за ситуацией к гимназии подъехали прокурор Железнодорожного района и сотрудники Следственного комитета.