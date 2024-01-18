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«Рыдали даже старшеклассники»: ученики новосибирской гимназии № 10 рассказали о пожаре

  • 18/01/2024, 13:39
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Ученики новосибирской гимназии № 10 рассказали о пожаре
Всего из школы было эвакуировано 723 ученика и 79 человек персонала.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в подвале гимназии № 10, где располагалась частная охранная школа. Сейчас спасатели занимаются поиском погибшего. По предварительной информации, из помещения не успел эвакуироваться один охранник.

Сразу после возгорания администрация гимназии вывела на улицу всех детей и педагогов ― около 800 человек.

― Мы с моей одноклассницей после дежурства возвращались на урок по коридору и увидели, что из кабинета продленки валит дым. Мы подумали, что это неудавшийся эксперимент «Вулкан». Вышли учителя и сказали эвакуироваться. Некоторые успели забрать свои вещи, а кто-то выбежал раздетый. Нас собрали в Красном Факеле, мы успокаивали малышей, которые напугались и плакали. Рыдали даже старшеклассники, потому что сразу было непонятно все ли успели выйти. Нам сказали, что кто-то все-таки погиб, ― рассказали журналисту Infopro54  ученицы гимназии.

Сейчас всех детей распустили по домам. На месте работают оперативные службы и правоохранительные органы. Для контроля за ситуацией к гимназии подъехали прокурор Железнодорожного района и сотрудники Следственного комитета.

Фото: Артем Рязанов.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : Пожар в гимназии Погибший очевидцы


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