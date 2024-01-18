Школы левобережья ушли на дистант после коммунальной аварии в Новосибирске

После коммунальной аварии в левобережье Новосибирска большинство школ ушли на удаленку.

В Ленинском районе в штатном режиме работают 12 из 38 учебных учреждений.

— В дистанционном режиме начались занятия первой смены в 26 школах: № 15, 27, 40, 45, 50, 67, 69, 73, 90, 92, 94, 129, 160, 175, 188, 210, 215, коррекционная школе № 14, вторая новосибирская гимназия, гимназии № 14, 16, 17, 136, лицеи НГТУ, СГУГИТ и Инженерно-Экономический, — рассказали в департаменте образования мэрии.

В Кировском районе учащихся приняли только 17школ из 25. На дистанте оказались: прогимназия № 1, школы № 49, 65, 109, 128, 170, коррекционная школа №107 и коррекционная школа №152.

Из 40 детских садов в Ленинском районе детей приняли 28. В Кировском районе не работает детсад при школе №170.

Напомним, очередная коммунальная авария произошла днем 17 января — реки кипятка залили улицы левобережья Новосибирска. Причиной потопа стал дефект на трубопроводе диаметром 700 миллиметров на Петропавловской. От потоков горячей воды пострадали 14 человек, трое из которых с термическими ожогами были госпитализированы.

Ранее в Минздраве региона рассказали о состоянии пациентов, поступивших с ожогами после коммунальной аварии в Новосибирске.