Школы левобережья ушли на дистант после коммунальной аварии в Новосибирске

После коммунальной аварии в левобережье Новосибирска большинство школ ушли на удаленку.
В Ленинском районе в штатном режиме работают 12 из 38 учебных учреждений.
— В дистанционном режиме начались занятия первой смены в 26 школах: № 15, 27, 40, 45, 50, 67, 69, 73, 90, 92, 94, 129, 160, 175, 188, 210, 215, коррекционная школе № 14, вторая новосибирская гимназия, гимназии № 14, 16, 17, 136, лицеи НГТУ, СГУГИТ и Инженерно-Экономический, — рассказали в департаменте образования мэрии.
В Кировском районе учащихся приняли только 17школ из 25. На дистанте оказались: прогимназия № 1, школы № 49, 65, 109, 128, 170, коррекционная школа №107 и коррекционная школа №152.
Из 40 детских садов в Ленинском районе детей приняли 28. В Кировском районе не работает детсад при школе №170.
Напомним, очередная коммунальная авария произошла днем 17 января — реки кипятка залили улицы левобережья Новосибирска. Причиной потопа стал дефект на трубопроводе диаметром 700 миллиметров на Петропавловской. От потоков горячей воды пострадали 14 человек, трое из которых с термическими ожогами были госпитализированы.
Ранее в Минздраве региона рассказали о состоянии пациентов, поступивших с ожогами после коммунальной аварии в Новосибирске.
Фото: freepik.com-freepik
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