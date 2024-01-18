Тело погибшего обнаружено после пожара в подвале гимназии № 10 в Новосибирске

После тушения пожара в подвале гимназии № 10 спасатели обнаружили погибшего мужчину.

― Он сгорел в полусидячей позе. Это был рабочий, сейчас устанавливается его личность, ― сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Предварительно установлено, что в подвале здания проводились сварочные работы, что могло стать причиной возгорания.

Точные выводы смогут сделать эксперты после обследования помещения.

Напомним, сегодня, 18 января, в гимназии на улице Героев Революции загорелся подвал, где находилась частная школа по обучению охранников и детективов. Из здания оперативно эвакуировали учеников и персонал учебного заведения.

Учащиеся рассказали журналистам, что дети сильно напугались и плакали.