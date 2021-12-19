Рынок логистики ищет кадры

Затянувшийся логистический кризис стал причиной не только повышения цен на товары и увеличения сроков доставок. По данным Авито Работы, это отчасти повлияло на рост количества вакансий. В Новосибирске осенью 2021 года стало на 54% больше объявлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работодатели на Авито чаще всего искали водителей, грузчиков и кладовщиков. Медианная зарплата в Новосибирске составила 62000 рублей, увеличившись на 24%, сообщила пресс-служба компании.

— Транспортные компании России ощутили кадровый кризис, охвативший многие страны. На фоне проблем с цепями поставок и, несмотря на рост зарплатных предложений, усугубляется нехватка водителей-дальнобойщиков, водителей грузовиков. Ситуация осложняется повышенным потребительском спросом в преддверии праздников, что влияет на количество заказов. А ещё — ростом количества складских помещений в стране, из-за чего увеличивается потребность в сотрудниках, необходимых для их обслуживания. Количество вакансий растет, но кандидаты уходят в смежные профессии, например, во внутригородские перевозки, где условия работы лучше, или же в службы экспресс-доставок, — говорит Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

На первом месте по поисковым запросам по России профессия водителя. Доля вакансий в Новосибирске составляет около 34% от всех предложений работы в транспортно-логистическом сегменте. Количество предложений осенью 2021 года увеличилось на 149% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Интерес соискателей к профессии «водитель» в городе за этот же период вырос на 33%. Это неудивительно, учитывая то, что медианная зарплата водителя в Новосибирске по сравнению с осенью 2020 года также поднялась на 40%, до 70000 рублей.

На втором месте по востребованности расположились грузчики. Медианные зарплаты у них в Новосибирске — 30000 рублей в месяц.

Кладовщики занимают третье место по России. Им работодатели в Новосибирске предлагают 32500 рублей. Кладовщиков в городе стали искать на 33% чаще.