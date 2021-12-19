В сфере услуг Новосибирской области начинаются «ковидные» проверки

На предприятиях сферы услуг, внесенных в расширенный перечень объектов для посещения по системе QR-кодов, начинаются проверки. График предстоящих рейдовых мероприятий был представлен 17 декабря на совещании в правительстве Новосибирской области под руководством заместителя губернатора Сергея Сёмки.

— Правительством Новосибирской области одобрены дополнительные меры противодействия распространению коронавирусной инфекции, расширен перечень предприятий и организаций для посещения по QR-кодам, в числе которых салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани и т.д. Эти дополнительные объекты уже включены в план проверок уполномоченных органов, — предупредил Сергей Семка.

Напомним, с 20 декабря на территории Новосибирской области начинают действовать новые ограничения, предложенные региональным управлением Роспотребнадзора. Список организаций, куда допуск осуществляется только для «кодированных», дополняется парикмахерскими, салонами красоты и SPA-салонами, массажными салонами. До этого предприятия сферы услуг проверкам на соблюдение карантинных ограничений в регионе не подлежали.

В целом за минувшую неделю министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД проведено 206 мероприятий по соблюдению режима повышенной готовности на предприятиях торговли и общественного питания, в ходе которых проверены 45 объектов в 3 торговых центрах, 52 объекта на 2 социальных ярмарках в г. Новосибирске и р.п. Маслянино, 60 объектов на 2 рынках города Новосибирска, 37 отдельно стоящих объектов, 12 предприятий, оказывающих услуги общественного питания. По итогам проверок возбуждено 5 административных производств. В 12 предприятиях, оказывающих услуги общественного питания, специалистами минпромторга проконтролирована работа по организации проверки QR-кодов посетителей.

На всех видах транспорта проведено 17 рейдовых мероприятий сотрудниками министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, а также были организованы 2 проверки по санитарной обработке транспортных средств.

Министерством ЖКХ и энергетики области проверено 60 объектов торговли и 1 управляющая кампания. На 4 предприятиях выявлены нарушения.

Министерством экономического развития проверены 19 объектов сферы гостиничного бизнеса, в том числе проведен мониторинг работы по системе QR-кодов. Министерством культуры проведено 7 рейдовых мероприятий в учреждениях культуры, на концертных площадках. Минстрой региона провел 6 рейдовых мероприятий. Министерством физической культуры и спорта проверены 5 крупных спортивных мероприятий. Во всех перечисленных сферах нарушений не выявлено.

Напомним, правительством Новосибирской области одобрено продление ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, до 1 апреля 2022 года, предписано обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам в возрасте 60 лет и старше, а также расширен перечень организаций для посещения по системе QR-кодов.